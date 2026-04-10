Drei Männer täuschen indische Touristen in Pattaya bei Geldwechsel-Trick und fliehen mit 900 US-Dollar

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in Pattaya fahndet nach drei Verdächtigen, die zwei indische Touristen bei einem Straßen-Geldwechselbetrug um 900 US-Dollar gebracht haben sollen. Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend (8. April) in der Nähe einer Wechselstube in Süd-Pattaya.

Die Opfer meldeten den Vorfall bei der Polizeistation Pattaya. Laut Aussagen eines Dolmetschers hielten sich die beiden Touristen seit sechs Tagen in Pattaya auf, als sie beim Geldwechseln von drei Männern angesprochen wurden, die ebenfalls indische Staatsbürger gewesen sein sollen.

Die Verdächtigen kamen mit den Touristen ins Gespräch und boten an, den Geldwechsel selbst vorzunehmen, da sie angeblich Bargeld für ihre Rückreise nach Indien benötigten.

Die Touristen übergaben daraufhin 900 US-Dollar zur Überprüfung. Während des Vorgangs nutzten die Täter offenbar einen Moment der Verwirrung und flüchteten mit dem Geld. Die Opfer sichteten anschließend Aufnahmen von Überwachungskameras, die drei beteiligte Personen bestätigten, und erstatteten Anzeige.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und wertet CCTV-Aufnahmen aus der Umgebung aus, um die Täter zu identifizieren und zu fassen. Gleichzeitig warnen die Behörden Touristen vor inoffiziellen Geldwechselgeschäften und empfehlen ausschließlich lizenzierte Wechselstellen.































