Unaufhörlicher Regen und Überschwemmungen in Pattaya – Autofahrer sollen tiefliegende Straßen meiden

PATTAYA, Thailand – Pattaya kämpft weiter mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen, während ein sich verstärkender Südwestmonsun, angefacht durch ein neu entstandenes tropisches Tiefdruckgebiet im Südchinesischen Meer, über Thailand hinwegzieht. Wie das thailändische Wetteramt am 10. Juni mitteilte, hat sich das Tiefdrucksystem weiter intensiviert und sorgt vom 10. bis 12. Juni landesweit für starke Niederschläge.

Bewohner und Besucher in Pattaya und umliegenden Gebieten müssen sich auf anhaltenden Starkregen und örtlich begrenzte Überschwemmungen einstellen, insbesondere in tief gelegenen und überschwemmungsgefährdeten Zonen. Die Behörden raten dringend davon ab, überflutete Straßen zu befahren – insbesondere tiefergelegene Strecken, die plötzlich volllaufen können und ein erhebliches Risiko für Unfälle und Fahrzeugschäden darstellen.







Meteorologe Somkuan Tonjan erklärte, dass sich das Tiefdruckgebiet in Richtung der Insel Hainan in Südchina bewege und Thailand nicht direkt treffen werde. Dennoch verstärke es den Monsun in der gesamten Region – mit der Folge intensiver Regenfälle auch im Osten Thailands, wo sich Pattaya befindet.

Die Wetterprognose warnt vor schweren bis sehr schweren Regenfällen in mehreren Provinzen. Die Gefahr von Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutschen steigt deutlich an. Auch die Küstengewässer der Andamanensee sind betroffen: Dort wird mit starkem Wellengang gerechnet, weshalb kleine Boote vorerst an Land bleiben sollten.

Eine Entspannung der Wetterlage wird nach dem 12. Juni erwartet. Ab dem 13. Juni sollen die Regenfälle – vor allem im Norden und Süden Thailands – nachlassen, da ein Hochdrucksystem aus der südlichen Hemisphäre heranrückt.



Inzwischen warnen die Behörden auch vor der Verbreitung von Falschinformationen in sozialen Medien im Zusammenhang mit der Wetterlage. Die Bevölkerung solle sich ausschließlich auf offizielle Mitteilungen des Meteorologischen Instituts verlassen.

Bis dahin gilt: Pattaya kommt dem Regen noch nicht davon. Tiefliegende Straßen möglichst meiden, wachsam bleiben und Sicherheit an erste Stelle setzen – das ist die klare Botschaft inmitten des intensiven Monsuns.