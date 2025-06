Hohe Wellen, raue See und starke Winde: Pattaya und umliegende Inseln im Griff des Sturms – Reisende zur Vorsicht aufgerufen

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Während sich starke Regenfälle und Gewitter über ganz Thailand ausbreiten, werden Reisende an die Küsten und Inseln rund um Pattaya dringend zur Vorsicht aufgerufen. Laut dem thailändischen Wetteramt verzeichnet derzeit 60 bis 80 % des Landes Regen, mit besonders heftigen Niederschlägen im Norden, Nordosten, Osten und im Westen Südthailands.

Ein anhaltend starker Südwestmonsun, verstärkt durch ein Tiefdrucksystem über dem Südchinesischen Meer – das sich inzwischen zu einem tropischen Tief entwickelt hat – sorgt für zunehmende Regenfälle und kräftige Winde, auch an der Ostküste und den vorgelagerten Inseln bei Pattaya.







Die Behörden melden Wellenhöhen von 2 bis 3 Metern im Golf von Thailand und in der Andamanensee. In Gewitterzonen können sie sogar über 3 Meter ansteigen. Besonders rund um Pattayas beliebte Ausflugsinseln wie Ko Larn, Ko Sak und Ko Phai wird kleinen Booten dringend geraten, bis auf Weiteres nicht auszulaufen.

Die örtlichen Behörden warnen Einheimische und Touristen vor möglichen Sturzfluten, plötzlichen Windböen und gefährlich rauer See. Wer Inselbesuche plant, sollte die Wetterlage genau verfolgen und Reisen in dieser Phase unbeständigen Wetters besser verschieben.



Auch an Land bleibt die Lage angespannt: Autofahrer sollten überflutete Straßen meiden, vor allem in tiefliegenden Bereichen, wo das Wasser schnell steigen und zu gefährlichen Situationen führen kann.

Laut Vorhersage wird das regnerische Wetter voraussichtlich bis Mitte Juni andauern, mit allmählicher Besserung gegen Monatsende – wenn ein Hochdruckgebiet aus der südlichen Hemisphäre zunehmend Einfluss nimmt.