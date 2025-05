Tropenparadies mit Regenschirm: Pattaya bleibt bezaubernd – trotz täglicher Regengüsse

By Pattaya Blatt/Elfi Seitz

PATTAYA, Thailand – Donnernde Gewitterwolken und anhaltender Regen halten Thailand derzeit fest im Griff. Doch die Küstenstadt Pattaya trotzt dem grauen Himmel mit farbenfroher Lebensfreude. Auch wenn die Sonne derzeit öfter hinter dichten Wolken verschwindet, bleibt der Charme des beliebten Urlaubsorts an der Ostküste ungebrochen – ein wahres Tropenparadies mit feuchtem Glanz.

Der thailändische Wetterdienst (TMD) hat für Sonntag und die kommenden Tage eine Wetterwarnung herausgegeben. Zahlreiche Regionen – darunter der Norden, Nordosten, Osten, Süden sowie Bangkok – müssen mit starken Gewittern und ergiebigen Niederschlägen rechnen. In tiefer gelegenen Gebieten sowie an Hängen und Flussufern wird vor Überflutungen und plötzlichem Wassereinbruch gewarnt.







Auch die Provinz Chonburi, zu der Pattaya gehört, steht unter Beobachtung. Laut Prognosen werden rund 70 Prozent der östlichen Region von Gewittern erfasst – mit Schwerpunkt in Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat. Feuchte Luft aus dem Südosten trifft auf einen verstärkten Südwest-Monsun über dem Andamanensee und Westthailand – eine perfekte Mischung für anhaltende Regenfälle.

Für Seefahrer bedeutet das besondere Vorsicht: Bei Gewittern können sich die Wellen auf über zwei Meter auftürmen. Das TMD rät kleineren Booten, bei Sturmwarnung die Küste nicht zu verlassen.



Und dennoch: Pattaya lebt – und wie! Palmenalleen glänzen im Regen, Straßencafés sind erfüllt vom Duft nach frisch gebrühtem Kaffee, und entlang der Uferpromenade vermischen sich der Geruch von nassem Asphalt mit gegrillten Meeresfrüchten. Museen, Aquarien und Indoor-Attraktionen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, während das legendäre Nachtleben der Stadt auch bei Regen in voller Stärke pulsiert.

Für Einheimische und Langzeitbesucher ist Pattaya längst nicht nur ein Ziel für Sonnensucher. Die tropische Regenzeit bringt frisches Grün, beruhigendes Meeresrauschen und eine ganz eigene Romantik. Die Stadt zeigt sich dann von ihrer sanften, sinnlichen Seite – mit warmherzigen Gastgebern, die selbst im Sturm ein Lächeln bereithalten.

Fazit: Wer Pattaya liebt, bringt lieber einen Regenschirm mit, statt den Urlaub abzusagen. Denn auch wenn der Himmel weint – das Herz dieser Stadt lacht.