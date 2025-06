Tragödie an Pattayas Bahnübergang: Van kracht in Motorrad – Frau verliert fast ihr Bein, Familie traumatisiert

PATTAYA, Thailand – Ein weiterer schwerer Unfall an einem der vielen gefährlichen Bahnübergänge in Pattaya sorgt für erneute Besorgnis über die öffentliche Sicherheit und die Vernachlässigung der Infrastruktur. Trotz zahlreicher Vorfälle und öffentlicher Proteste stellen die Bahnübergänge in der Stadt sowohl tagsüber als auch nachts eine tödliche Gefahr dar.

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr kam es am Bahnübergang hinter der Soi Wat Thamsamakkee zu einem Chaos. Ein Motorrad mit vier Insassen prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen weißen Hyundai-Van, als es die Gleise überqueren wollte. Rettungskräfte trafen schnell am Unfallort ein und fanden vier verletzte Personen am Straßenrand.







Drei der Verletzten, darunter Frau Natthaya Waiwong (39) und zwei Jugendliche, erlitten keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die vierte Person, Frau Wanna Waiwong (65), zog sich eine schwere Beinverletzung zu – ihr rechtes Bein war beinahe abgetrennt. Sie wurde in kritischem Zustand ins Bangkok Pattaya Krankenhaus eingeliefert.

Das Motorrad, eine graue Honda PCX, wurde am Unfallort stark beschädigt aufgefunden. Die Van-Fahrerin, Jinpo Wang (45), chinesische Staatsbürgerin, gab an, einem anderen Fahrzeug beim Überqueren der Gleise gefolgt zu sein, als das Motorrad plötzlich auftauchte und in die Fahrertür ihres Vans krachte.

Die Behörden prüfen nun Überwachungsaufnahmen aus der Umgebung und befragen Zeugen, um die genaue Unfallursache zu klären. Erste Hinweise deuten auf überhöhte Geschwindigkeit und das Nichtbeachten der Vorfahrt am Bahnübergang hin.



Dieser Unfall ist kein Einzelfall. Anwohner beklagen seit Langem, dass Pattayas Bahnübergänge oft schlecht beleuchtet, unzureichend gesichert und ohne Schranken sind – besonders nachts sind sie berüchtigt für Unfälle. Bewohner aus Nongprue und Ost-Pattaya beschreiben die Übergänge als „Unfälle, die nur darauf warten, zu passieren“.

Kritiker verurteilen das fortwährende Versäumnis, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu installieren, trotz zunehmenden Verkehrs und wachsender Bevölkerung. „Es fühlt sich an, als würden wir jedes Mal um unser Leben spielen, wenn wir die Gleise überqueren“, sagt ein Pendler.

Die Behörden versprechen, den Vorfall gründlich zu untersuchen. Doch angesichts einer weiteren traumatisierten Familie fragen sich viele: Wie viele Unfälle braucht es noch, bis Pattayas Bahnübergänge wirklich sicher sind?