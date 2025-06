Thailändische Premierministerin heimliches Gespräch mit Kambodschas Hun Sen zeigt Risiken unkontrollierter Diplomatie in Grenzkrise

BANGKOK, Thailand – Die thailändische Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra bestätigte am Mittwoch die Echtheit eines geleakten Audiomitschnitts ihres privaten Gesprächs mit dem ehemaligen kambodschanischen Ministerpräsidenten Hun Sen.

Bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz räumte Paetongtarn ein, dass der Mitschnitt, in dem es um die Situation an der thailändisch-kambodschanischen Grenze geht, ein echtes privates Gespräch war, das am 15. Juni stattfand. Der Anruf erfolgte, nachdem ein weiterer Mitschnitt veröffentlicht wurde, in dem der Kommandeur der 2. thailändischen Armee-Region Grenzfragen besprach, was in Kambodscha für Ärger sorgte.







Paetongtarn erklärte, sie habe das Gespräch initiiert, um die Angelegenheiten zu klären, und schlug vor, die Öffnungs- und Schließzeiten der Grenzübergänge zu koordinieren, um die anhaltenden Probleme zu lösen – einen Vorschlag, den Kambodscha abgelehnt habe.

Die Ministerpräsidentin vermutet, dass das Leak, für das sie jede Verantwortung zurückweist, darauf abzielte, Hun Sens Popularität zu steigern. „Von nun an wird es keine privaten Gespräche mehr geben“, erklärte sie bestimmt.

Auf die Frage, ob das Vertrauen zwischen den beiden Familien wiederhergestellt werden könne, antwortete Paetongtarn: „Das weiß ich nicht.“

Sie wies entschieden zurück, dass der Inhalt des Gesprächs eine Kluft zwischen Regierung und Militär schaffen sollte, und betonte: „Ich bestätige, dass es keinerlei Probleme zwischen Regierung und Armee gibt, da ich stets das Militär konsultiere, bevor ich Maßnahmen ergreife.“ (TNA)