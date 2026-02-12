Thailand wird wärmer – Ruhigere Bedingungen locken Badegäste an Pattayas Strände

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt hat angekündigt, dass die Temperaturen in weiten Teilen Nord- und Zentralthailands allmählich ansteigen. Gleichzeitig bleiben die Morgenstunden weiterhin kühl, während in einigen südlichen Regionen, insbesondere entlang der Küsten, örtlich kräftige Regenfälle erwartet werden.

In seiner 24-Stunden-Prognose erklärte die Behörde, dass das derzeit über Nordthailand liegende mäßige Hochdruckgebiet an Stärke verliert. Dadurch steigen die Tagestemperaturen wieder an. Die Bevölkerung wird jedoch weiterhin aufgefordert, aufgrund der wechselnden Wetterbedingungen auf ihre Gesundheit zu achten. In Teilen des Nordens und Nordostens kann zudem Nebel auftreten, weshalb Autofahrer zu besonderer Vorsicht aufgerufen sind.







Für Pattaya und die östliche Küstenregion wird überwiegend warmes Wetter mit zeitweise bewölktem Himmel erwartet. Die Morgenstunden bleiben vergleichsweise mild, während die Temperaturen tagsüber deutlich steigen. Die Bedingungen entlang der Küste gelten weiterhin als günstig für Freizeit- und Strandaktivitäten, auch wenn wechselnde Winde vereinzelt kurze Schauer über dem Meer bringen können.

Im Süden, insbesondere im unteren Süden des Landes, wird hingegen stellenweise starker Regen prognostiziert. Ursache ist der mäßige Nordostmonsun, der den Golf von Thailand, die südlichen Provinzen sowie die Andamanensee beeinflusst.



Auf See werden im unteren Golf von Thailand Wellenhöhen von etwa zwei Metern erwartet. Im oberen Golf sowie in der Andamanensee liegen die Wellen bei ein bis zwei Metern und können in Gewittergebieten über zwei Meter ansteigen. Bootsführer und Fischer in den Gewässern rund um Pattaya werden daher zu erhöhter Vorsicht aufgerufen und sollten Fahrten bei Sturm vermeiden.

Gleichzeitig bleibt die Belastung durch Staub und Dunst in Nord- und Zentralthailand aufgrund schwacher Luftzirkulation auf einem moderaten Niveau.

Für Bangkok und die umliegenden Provinzen werden morgendliche Temperaturen von 23 bis 24 Grad Celsius und Tageshöchstwerte von 35 bis 36 Grad bei teilweise bewölktem Himmel erwartet.



































