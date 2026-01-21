Thailand warnt Arbeitgeber und verschärft Grenzkontrollen gegen illegale Arbeitsmigranten

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Regierung hat die Kontrollen in Grenzgebieten deutlich verschärft, um die illegale Einreise von Arbeitsmigranten zu verhindern, und zugleich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer eindringlich zur strikten Einhaltung der Arbeitsgesetze aufgefordert.

Die stellvertretende Sprecherin des Büros des Premierministers, Airin Phanrit, erklärte, dass die Regierung nach Berichten über eine hohe Zahl von Arbeitskräften aus Nachbarländern, die illegal zur Arbeit nach Thailand einreisen, die Sicherheitsbehörden angewiesen habe, eng mit den provinziellen Arbeitsämtern in den Grenzregionen zusammenzuarbeiten. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf Überwachung, Kontrolle, Prävention und Abfangen illegaler Arbeitsmigration sowie auf strenge Vor-Ort-Inspektionen in Betrieben und bei ausländischen Arbeitskräften. Gesetzesverstöße würden konsequent verfolgt.







Ausländische Staatsangehörige, die ohne gültige Arbeitserlaubnis arbeiten oder Tätigkeiten außerhalb der genehmigten Rechte ausüben, müssen mit Geldstrafen zwischen 5.000 und 50.000 Baht rechnen. Zusätzlich drohen Abschiebung in das Herkunftsland sowie ein zweijähriges Verbot, ab dem Zeitpunkt der Strafe erneut eine Arbeitserlaubnis zu beantragen.

Arbeitgeber oder Betriebe, die ausländische Arbeitskräfte ohne entsprechende Genehmigung beschäftigen oder Arbeiten außerhalb der erlaubten Tätigkeiten zulassen, werden mit Geldstrafen von 10.000 bis 100.000 Baht pro Arbeitnehmer belegt. Bei Wiederholung drohen Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr, Geldstrafen zwischen 50.000 und 200.000 Baht pro Arbeitnehmer sowie ein dreijähriges Verbot, ausländische Arbeitskräfte zu beschäftigen.





Die Regierung rief alle Unternehmen dazu auf, die Arbeitsgesetze einzuhalten, um die Rechte thailändischer Arbeitnehmer zu schützen und ein einheitliches, rechtskonformes Beschäftigungssystem sicherzustellen. Bürgerinnen und Bürger, die auf illegale Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte stoßen, können dies bei der Zentralstelle für Arbeitsregistrierung und Arbeitssuchendenschutz unter der Telefonnummer 02-354-1729, bei den Arbeitsämtern Bangkok (Bereiche 1–10), bei den provinziellen Arbeitsämtern landesweit oder über die Hotline des Arbeitsministeriums unter 1506, Taste 2, melden. (NNT)



































