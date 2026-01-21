Betrunkener 18-Tonner-Unfall zeigt tödliche Risiken auf den Fernstraßen rund um Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein stark alkoholisierter Fahrer eines 18-rädrigen Lastwagens hat in der Nacht einen schweren Unfall auf der Bang Na–Trat Road verursacht. Nach dem Streifen eines Taxis geriet der Lkw ins Schlingern, wechselte unkontrolliert die Fahrspuren und prallte schließlich gegen eine massive Betonbaustellenbarriere. Dabei wurde die Ladung über die gesamte Fahrbahn verteilt, was eine vollständige Sperrung des Verkehrs zur Folge hatte.

Dashcam-Aufnahmen eines Pickup-Fahrers namens Phu, der mit seiner Ehefrau und seiner kleinen Tochter unterwegs war, hielten den Vorfall auf der stadtauswärts führenden Frontage Road der Thepharat Road (Bang Na–Trat) nahe Kilometer 14 im Bezirk Bang Phli fest. Der Lkw zog plötzlich von der linken in die rechte Spur und verfehlte den Pickup nur knapp, bevor er gegen 21.18 Uhr am 18. Januar unkontrolliert weiterfuhr und in eine Baustelle krachte.







Durch den Aufprall wirbelte eine dichte Staubwolke über die Straße. Sperrholzplatten, die der Lkw transportierte, kippten um und blockierten sämtliche Fahrspuren. Auslaufender Treibstoff weckte die Sorge vor einem Brand, woraufhin Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr alarmiert wurden. Die Straße blieb vollständig gesperrt, bis Trümmer beseitigt und der Gefahrenbereich gesichert war. Mehrere Ersthelfer, darunter auch der Dashcam-Besitzer, halfen dem Fahrer aus dem zerstörten Führerhaus, da die Gefahr einer Entzündung bestand.

Der Fahrer, der 47-jährige Rungaroon, versuchte zunächst, vom Unfallort zu fliehen, wurde jedoch von der Polizei Bang Phli an einer rund einen Kilometer entfernten Tankstelle festgenommen. Beamte berichteten, er habe stark alkoholisiert gewirkt, wirr gesprochen und zugegeben, vor Fahrtantritt eine ganze Flasche Reisalkohol mit 40 Prozent Alkoholgehalt getrunken zu haben.



Gegenüber der Polizei erklärte er, er habe gerade seine Arbeit begonnen und sei auf dem Weg gewesen, Waren nach Khlong 7 in Lam Luk Ka zu liefern. An den Unfall selbst oder an eine frühere Kollision mit einem Taxi könne er sich jedoch nicht erinnern. Zudem räumte er ein, bereits im vergangenen Jahr wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden zu sein und dafür eine dreimonatige Haftstrafe verbüßt zu haben.

Nach Angaben der Polizei verdeutlicht der Vorfall ein landesweites Problem, das insbesondere für Pattaya von Bedeutung ist. Die Stadt ist von wichtigen Fernstraßen und Güterrouten umgeben, die Bangkok mit Chonburi, Rayong und dem Eastern Economic Corridor verbinden. Auf diesen Strecken herrscht rund um die Uhr dichter Schwerlastverkehr – mit besonders hohen Risiken, wenn Alkohol oder rücksichtsloses Fahrverhalten im Spiel sind.





Trotz regelmäßiger Kontrollpunkte und Kampagnen in Pattaya zählt Alkohol am Steuer weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle, vor allem nachts und häufig unter Beteiligung von Wiederholungstätern oder großen Nutzfahrzeugen. Behörden warnten, dass Unfälle mit schweren Lkw eine extreme Gefahr für Autofahrer, Motorradfahrer und Fußgänger darstellen, und erneuerten ihre Forderungen nach konsequenterer Durchsetzung der Gesetze und härteren Strafen zur Abschreckung von Wiederholungstätern.



































