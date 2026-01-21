PATTAYA, Thailand – Das Department of Intellectual Property (DIP) unter dem thailändischen Handelsministerium hat die Registrierung von irischem Whiskey, einer Spirituose aus der Republik Irland, als geografische Angabe (Geographical Indication, GI) in Thailand bekannt gegeben. Mit dieser Anerkennung ist irischer Whiskey das 25. ausländische GI-Produkt und zugleich das elfte aus der Europäischen Union, das in Thailand GI-Schutz erhält.







Die Registrierung soll das Vertrauen der Verbraucher in Produktqualität, Standards und die überprüfte Herkunft stärken und spiegelt die langjährige Zusammenarbeit zwischen Thailand und der Europäischen Union wider.

Irischer Whiskey ist eine destillierte Spirituose, die auf der Insel Irland hergestellt wird. Sein charakteristisches Profil entsteht durch lokale Kultur, traditionelles Wissen und die besonderen klimatischen Bedingungen während des gesamten Herstellungsprozesses – beginnend bei der Auswahl regional angebauter Getreidesorten.







Das Department erklärte, dass die Registrierung von GI-Produkten aus der Europäischen Union den Verbrauchern Sicherheit über die Authentizität der auf dem heimischen Markt angebotenen Waren bietet und zugleich als politisches Instrument zur Stärkung der Glaubwürdigkeit im Handel dient. Zudem verbessere dieser Schritt Thailands internationales Ansehen als Land mit einem starken und weltweit anerkannten System zum Schutz geografischer Angaben und unterstreiche die globale Zusammenarbeit im Bereich des geistigen Eigentums. (NNT)



































