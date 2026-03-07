Thailand versichert stabile Treibstoffversorgung – Tourismus in Pattaya läuft ohne Unterbrechung

PATTAYA, Thailand – Die thailändischen Behörden haben Einwohner, Unternehmen und Touristen beruhigt: Die Energieversorgung des Landes bleibt stabil, und die vorhandenen Reserven reichen aus, um mögliche Störungen zu verhindern – auch wenn weltweit weiterhin Sorgen über die Ölversorgung Schlagzeilen machen.

Nach Angaben von Energieminister Auttapol Rerkpiboon verfügt Thailand derzeit über geschätzte Ölreserven für rund 95 Tage. Diese setzen sich aus nationalen Lagerbeständen sowie zusätzlichen Lieferungen zusammen, die von alternativen Handelspartnern gesichert wurden. Gleichzeitig hat die Regierung vorsorgliche Maßnahmen ergriffen, um die nationale Energiesicherheit angesichts der Unsicherheiten auf den globalen Märkten weiter zu stärken.







Beamte erklärten, dass allein die inländischen Reserven das Land etwa 65 Tage lang versorgen könnten, falls Importlieferungen vollständig ausfallen würden. Weitere Lieferungen aus Regionen außerhalb des Nahen Ostens – unter anderem von Partnern wie den Vereinigten Staaten, Südafrika und Malaysia – würden zusätzliche rund 30 Tage Versorgung sichern. Insgesamt ergibt sich daraus eine Reserve von nahezu drei Monaten.

Für wichtige Tourismuszentren wie Pattaya sehen die Behörden derzeit keinen Anlass zur Sorge. Die Treibstoffversorgung für Transport, Tourismusbetriebe und lokale Unternehmen bleibt stabil, und der Alltag in der Stadt verläuft weiterhin normal.

Besucher strömen weiterhin in großer Zahl in die Küstenstadt und füllen Hotels, Restaurants und Unterhaltungslokale. Taxis, Reisebusse und die charakteristischen Baht-Busse Pattayas verkehren ohne Einschränkungen. Vertreter der Tourismusbranche berichten, dass die Situation bislang keinen sichtbaren Einfluss auf den Besucherfluss hat – Strände, Sehenswürdigkeiten und Nachtleben bleiben lebhaft.

Um die nationale Versorgung zu sichern, hat die Regierung vorübergehend die meisten Ölexporte ausgesetzt. Ausgenommen sind Lieferungen in die Nachbarländer Laos und Myanmar, die im Rahmen bestehender Energiekooperationsabkommen erfolgen. Gleichzeitig wurden Ölunternehmen angewiesen, ihre verpflichtenden Lagerbestände von bislang 1 Prozent auf 3 Prozent zu erhöhen, um die nationalen Reserven weiter auszubauen.

Darüber hinaus nutzt die Regierung den Öl-Kraftstoff-Fonds, um die Dieselpreise für 15 Tage einzufrieren und mögliche Preisschwankungen abzufedern. Provinzbehörden wurden angewiesen, die Treibstoffverteilung genau zu überwachen und Hamsterkäufe an Tankstellen zu verhindern.

Parallel dazu werden zusätzliche Notfallpläne vorbereitet, um die Energiestabilität weiter zu stärken. Dazu gehören die Sicherung zusätzlicher Importe von Flüssigerdgas, eine verstärkte Stromerzeugung aus Wasser- und Kohlekraftwerken sowie – soweit möglich – eine Ausweitung der heimischen Gasproduktion.



Die Behörden betonten, dass es sich bei diesen Maßnahmen um vorbeugende Schritte handelt, um sicherzustellen, dass Thailand auch bei möglichen Engpässen auf dem Weltmarkt gut vorbereitet bleibt.

Für Touristen in Pattaya lautet die Botschaft von Behörden und Tourismusbranche daher klar: Reisepläne können ohne Bedenken fortgesetzt werden, da Treibstoffversorgung, Transportdienste und touristische Aktivitäten in der Stadt reibungslos funktionieren.



































