Thailand senkt Songkran-Flugpreise um bis zu 30 Prozent trotz steigender Treibstoffkosten

PATTAYA, Thailand – Trotz massiv gestiegener Treibstoffpreise infolge der Spannungen im Nahen Osten hat Thailands Luftfahrtbehörde gemeinsam mit sechs inländischen Fluggesellschaften beschlossen, die Flugpreise für die Songkran-Feiertage um bis zu 30 Prozent zu senken. Insgesamt werden rund 30.000 vergünstigte Sitzplätze angeboten.

Die Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) erklärte, dass der regionale Konflikt Flugrouten eingeschränkt und Transitverbindungen erschwert habe. Reisenden wird empfohlen, alternative Drehkreuze – etwa in China – zu nutzen, um günstigere Tarife zu finden. Passagiere, die mit Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten reisen, sollten zudem ihre Flugpläne aufmerksam verfolgen.

Für den Inlandsverkehr zwischen dem 10. und 15. April 2026 hat die CAAT in Zusammenarbeit mit Thai Airways, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air und Thai Vietjet die Kapazitäten auf elf wichtigen Hin- und Rückflugstrecken erhöht. Auf insgesamt 191 Flügen werden die Ticketpreise um 15 bis 30 Prozent reduziert, was 29.685 Sitzplätze für beliebte Ziele wie Chiang Mai, Phuket und Koh Samui umfasst.

Zur Bewältigung der hohen Feiertagsnachfrage fügt Bangkok Airways 24 zusätzliche Flüge nach Koh Samui hinzu, während Thai Airways auf ausgewählten Strecken Großraumflugzeuge einsetzt und damit mehr als 3.100 zusätzliche Sitzplätze schafft. Laut CAAT sind besonders günstige Tarife bereits weitgehend ausverkauft, jedoch wird erwartet, dass die Preise gegen Ende April wieder sinken.







Die Maßnahmen erfolgen trotz erheblicher betrieblicher Herausforderungen. Nach Angaben der Behörde sind die Preise für Flugtreibstoff seit Februar 2026 infolge des Nahostkonflikts um mehr als 100 Prozent gestiegen. Die CAAT kündigte an, die Preisgestaltung der Fluggesellschaften weiterhin genau zu überwachen, und rät Reisenden, frühzeitig zu buchen, um sich günstige Angebote zu sichern.



































