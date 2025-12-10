Thai Banken erwarten 2026 straffe Liquidität und schwaches Wachstum

PATTAYA, Thailand – Thailands Bankensektor geht mit Zurückhaltung ins Jahr 2026. Angesichts einer sich abschwächenden Konjunktur, hoher Haushaltsverschuldung und anhaltender Folgen der Überschwemmungen im Süden verschärfen Kreditgeber ihre Vergabestandards. Das geht aus einer neuen Analyse von CGS International Securities (Thailand) (CGSI) hervor.

Die Einschätzung basiert auf Ergebnissen der jüngsten Regional Financial Conference von CGSI, bei der Führungskräfte von Kasikornbank (KBANK), Tisco Financial Group (TISCO), Thai Credit Bank (CREDIT) und Krungthai Card (KTC) ihre Prognosen und Risikobewertungen für 2026 vorstellten.







Banken bleiben vorsichtig – Überschwemmungsfolgen begrenzt

KBANK erklärte, keine detaillierten Angaben zur Kreditexponierung in den neun von den Überschwemmungen betroffenen südlichen Provinzen machen zu können. Die Region steuere rund 2,6 % zum nationalen BIP bei.

Die Bank of Thailand rechnet damit, dass die Flutkatastrophe das BIP-Wachstum 2026 um 0,1–0,2 Prozentpunkte dämpfen wird.

KBANK hat bereits Hilfsprogramme für Kunden gemäß den Richtlinien der Zentralbank aufgelegt.

TISCO berichtete, dass der südliche Kreditbestand im dritten Quartal 2025 rund 3–4 % der gesamten Kredite ausmachte und sich weiter reduzieren werde, da sich die Risiken abschwächen.

Trotz begrenzter Auswirkungen auf die Vermögensqualität verschärft TISCO die Kreditvergabe und bremst das Wachstum im hochverzinslichen Bereich – eine Reaktion auf die schwache BIP-Entwicklung und die Verwundbarkeit hochverschuldeter Haushalte.



Thai Credit setzt auf Wachstum – bei strengerer Prüfung

Die Thai Credit Bank (CREDIT) zeigt sich optimistischer und erwartet 2026 ein Kreditwachstum von 10–15 %.

Tragende Säulen sollen Mikro-SMEs, hypothekenbesicherte Darlehen und ungesicherte Konsumentenkredite sein – alles Kerngeschäftsbereiche der Bank.

CREDIT vergibt keine Kredite an Großunternehmen und konzentriert sich ausschließlich auf Kleinstunternehmer.

KTC senkt Wachstumsziele für 2026

KTC rechnet im kommenden Jahr mit einem verhaltenen Wachstum. Die makroökonomische Lage bleibe für Anbieter unbesicherter Kredite schwierig.

Das Unternehmen will seine strengen Bonitätsprüfungen beibehalten.





Dividenden bleiben Lichtblick im ruhigen Sektor

CGSI stuft den Bankensektor weiterhin als „Neutral“ ein. Kurzfristige Impulse seien begrenzt, doch die Dividendenrenditen bleiben attraktiv.

Der Sektor wird aktuell mit dem 0,7-Fachen des erwarteten Buchwerts für 2026 gehandelt – leicht über dem Fünfjahresdurchschnitt von 0,64.

Zu den Top-Picks zählen SCB und KBANK, für die CGSI Dividendenrenditen von 5,5–9,5 % in den Jahren 2026–2027 prognostiziert.

Zu den wichtigsten Risiken zählen steigende notleidende Kredite sowie mögliche weitere Zinssenkungen der Bank of Thailand.

Positives Überraschungspotenzial könnte sich aus einer stärkeren Tourismusdynamik, günstigen US-Steuerbedingungen und neuen Infrastrukturprojekten der Regierung ergeben.



































