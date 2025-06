Sturmböen im Golf – Behörden warnen: Baden und Bootsausflüge in Pattaya nur mit Vorsicht

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Pattaya ruft – doch wer nur Badehose und Sonnencreme einpackt, sollte auch den Regenschutz nicht vergessen.

Während Thailands berühmte Strandstadt nach wie vor Langzeitbesucher und Wochenendurlauber begeistert, hat das thailändische Wetteramt eine Wetterwarnung für die Ostregion, einschließlich der Provinz Chonburi, herausgegeben. In den kommenden Tagen – besonders vom 7. bis 11. Juni – ist mit vereinzelten heftigen Regenfällen und Gewittern zu rechnen.







Verursacht wird das unbeständige Wetter durch einen mäßigen Südwestmonsun sowie eine verlagerte Monsunrinne. Diese Kombination bringt nicht nur intensive Niederschläge mit sich, sondern auch starken Wind und raue See. Im Golf von Thailand können die Wellenhöhen bis zu 2 Meter erreichen – bei Gewittern sogar noch mehr.

Touristen und Einheimische, die Bootstouren oder Inselausflüge planen, sollten auf aktuelle Wetterwarnungen achten. Fährbetriebe und Bootsführer werden aufgefordert, besonders vorsichtig zu sein und bei Sturmwarnungen besser an Land zu bleiben. Auch an Land besteht Gefahr durch Sturzfluten und rutschige Straßen, vor allem in tief liegenden oder hügeligen Gebieten.



Trotz der Wetterlage bleibt Pattaya lebendig: Straßencafés sind gut besucht, Märkte florieren, und die Planungen für große Veranstaltungen wie die Thailand Travel Mart Plus 2026 laufen bereits auf Hochtouren. Selbst unter dunklen Wolken verliert die Stadt ihren Glanz nicht ganz.

Die Botschaft lautet: Pattaya bleibt offen – aber bitte mit einem Blick auf den Wetterbericht, bevor man ins Abenteuer startet.