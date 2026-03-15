PATTAYA, Thailand – Szenen von ausländischen Rentnern, die in kleinen Bars oder günstigen Restaurants ihr Budget sorgfältig im Blick behalten, haben eine Diskussion über Pattayas wirtschaftliche Entwicklung ausgelöst. Einige Beobachter machen sparsame Ruheständler für rückläufige Umsätze im Nachtleben verantwortlich.

Viele Leser widersprechen jedoch und sehen die Ursache eher in steigenden Preisen in Bars und Unterhaltungslokalen. Da viele Langzeitbesucher von festen Renten aus Europa, Australien oder Nordamerika leben, wirken sich Wechselkurse und Inflation direkt auf ihr Budget aus. Mehrere Kommentatoren erklärten, dass höhere Preise für Getränke und Unterhaltung Gäste dazu zwingen, selektiver auszugehen.

Andere Leser verwiesen darauf, dass vermeintliche Sonderangebote – etwa sehr günstiges Bier – oft Bedingungen hätten, während gleichzeitig Mieten und Betriebskosten in beliebten Touristengebieten hoch bleiben.

Einige langjährige Thailand-Besucher sagen, sie hätten sich inzwischen angepasst und wüssten genau, wo es noch gute Preise gebe. Insgesamt sind sich viele Beobachter jedoch einig: Nicht die vorsichtigen Rentner seien das Problem, sondern steigende Kosten, die traditionelle Besucher Pattayas zunehmend zum Umdenken bei ihren Ausgaben bewegen.



































