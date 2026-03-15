Niederländer stirbt nach Sturz aus Hochhaus in Jomtien – Polizei ermittelt

PATTAYA, Thailand – Ein 37-jähriger niederländischer Staatsbürger ist kurz nach Mitternacht am 14. März nach einem Sturz aus einem Hochhaus-Condominium in Jomtien ums Leben gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Polizeileutnant Anirut Jehro, stellvertretender Ermittlungsbeamter der Polizeistation Pattaya City, erhielt gegen 00:10 Uhr die Meldung, dass in der Wohnanlage Lumpini Condo Jomtien eine Person aus großer Höhe gestürzt sei. Einsatzkräfte der Polizei sowie Rettungshelfer der Sawang Boriboon Stiftung wurden daraufhin zum Ort des Geschehens entsandt.

Der Vorfall ereignete sich in dem 31-stöckigen Gebäude. Der Körper des Mannes wurde im Bereich des fünften Stocks gefunden, wo sich der Swimmingpool und Freizeitbereich der Wohnanlage befinden. Das Opfer wurde als Nicky Van Den Brom (37) aus den Niederlanden identifiziert. Nach Angaben der Behörden wies er schwere Verletzungen auf, die mit einem Sturz aus großer Höhe übereinstimmen.

Ein Techniker der Wohnanlage berichtete der Polizei, er habe ein lautes Geräusch gehört, das sich wie ein Aufprall anhörte. Kurz darauf hätten Bewohner das Personal darüber informiert, dass eine Person von oben gestürzt sei. Als er nachsah, fand er den Mann regungslos am Boden und verständigte sofort Rettungskräfte und Polizei.







Die Ermittler konnten bislang noch nicht feststellen, aus welcher Wohnung oder von welchem Stockwerk der Mann gestürzt ist. Die Polizei arbeitet derzeit mit der Hausverwaltung zusammen, um Bewohnerdaten zu prüfen und Überwachungskameras im Gebäude auszuwerten.

Der Leichnam wurde zur Obduktion in das Police General Hospital in Bangkok gebracht, um die genaue Todesursache festzustellen. Die Ermittlungen dauern an.



































