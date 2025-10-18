Sonne kehrt nach Pattaya zurück – Regen lässt nach, Strände erwachen zum Leben

PATTAYA, Thailand – Während große Teile Thailands weiterhin von vereinzelten Gewittern und teils heftigen Regenfällen betroffen sind, zeigt sich über Pattaya ein Hoffnungsschimmer: Der Himmel klart auf, sehr zur Freude von Strandbesuchern und Tourismusbetrieben, die sich pünktlich zum Wochenende auf mehr Sonnenschein freuen dürfen.



Laut der Prognose der Thailändischen Meteorologischen Behörde vom Samstag wird es im Norden und Nordosten des Landes weiterhin vereinzelt regnen und donnern, während der Süden mit stärkeren Niederschlägen in Küstenprovinzen wie Nakhon Si Thammarat, Songkhla und Narathiwat rechnen muss. Die Bevölkerung dort wird zur Vorsicht vor Sturzfluten und Überschwemmungen in tief gelegenen Gebieten aufgerufen.

Anders sieht es in Chonburi und Pattaya aus: Zwischen kurzen leichten Regenschauern zeigt sich immer häufiger die Sonne – ein willkommener Wetterumschwung nach mehreren Wochen unbeständigen Wetters. In der östlichen Region, zu der auch Chachoengsao, Chonburi und Rayong gehören, kann es noch zu vereinzelten Gewittern auf rund 40 % der Fläche kommen. Die Temperaturen liegen nachts bei 24–25 °C und tagsüber zwischen 33–35 °C. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind mit 15–30 km/h, und die Wellen im Golf von Thailand erreichen durchschnittlich etwa einen Meter Höhe, in Gewitterzonen über zwei Meter.







Meteorologen beobachten zudem ein tropisches Tiefdruckgebiet östlich der Philippinen, das sich zwischen dem 18. und 19. Oktober über dem Südchinesischen Meer weiter verstärken könnte. Ob und in welchem Ausmaß es Thailand beeinflussen wird, ist derzeit noch unklar.

Für den Moment jedoch genießen die Menschen in Pattaya das bessere Wetter in vollen Zügen. Mit klarerem Himmel, ruhiger See und angenehmen Temperaturen kehren Einheimische und Touristen gleichermaßen an die Strände zurück. Spaziergänge am Meer, Wassersport und das lebhafte Nachtleben lassen den typischen, entspannten Charme dieser Küstenstadt wieder aufleben.



































