Sommergewitter drohen Pattaya – Thailand gibt Unwetterwarnung heraus

PATTAYA, Thailand – Das Thai Meteorological Department hat vor Sommergewitterlagen in weiten Teilen des Landes gewarnt. Auch der Osten Thailands, einschließlich Pattaya in der Provinz Chonburi, könnte zwischen dem 24. und 25. April von Gewittern, starken Winden und örtlichem Hagel betroffen sein.

Nach Angaben der Meteorologen wird das instabile Wetter durch ein Hochdrucksystem aus China verursacht, das kühlere Luftmassen über den Nordosten und das South China Sea drückt. Diese treffen auf die extreme Hitze in Oberthailand und führen zu plötzlichen atmosphärischen Spannungen.







Für die östlichen Provinzen besteht eine etwa 20-prozentige Wahrscheinlichkeit für Gewitter. Neben Pattaya könnten auch nahegelegene Regionen wie Nakhon Nayok, Prachinburi, Sa Kaeo, Chanthaburi und Trat lokal von Böen und Hagel betroffen sein.

Auch wenn für Pattaya selbst keine flächendeckenden Unwetter prognostiziert sind, warnen die Behörden vor plötzlichen Wetterumschwüngen – insbesondere am späten Nachmittag und Abend, wenn die Hitze ihren Höhepunkt erreicht. Einwohner und Touristen sollten auf schnell ziehende Gewitterzellen achten, die kurze, aber intensive Regenfälle, starke Winde und Blitze mit sich bringen können.



Landesweit stehen 48 Provinzen unter Beobachtung, insbesondere im Norden und Nordosten, wo die Gewitteraktivität voraussichtlich stärker und verbreiteter ausfallen wird, teilweise mit heftigem Regen und Hagel.

Die Behörden weisen darauf hin, dass die Kombination aus extremer Tageshitze und plötzlichen Stürmen Risiken wie herabfallende Äste, eingeschränkte Sicht und lokale Störungen mit sich bringen kann.

















































