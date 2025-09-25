Schuldenstreit eskaliert: Schuldner schießt auf Gläubiger in Pattaya nach Streit um Motorradpfändung

PATTAYA, Thailand – Ein Schuldner im Banglamung-Distrikt geriet in Rage, nachdem Gläubiger versuchten, sein Motorrad als Sicherheit für eine unbezahlte Schuld von 20.000 Baht zu pfänden. Er zog eine Waffe, eröffnete das Feuer und zwang die Gruppe zur Flucht. Bei der anschließenden Verfolgung wurden zwei Motorradpolizisten verletzt, nachdem der Täter absichtlich deren Fahrzeug zu Fall brachte.



Die Polizei der Wache Nongprue wurde am 23. September um 23:36 Uhr zu einer Schießerei in der Nähe der Kreuzung Soi Mabyai Lia 20 und Soi Wat Boonsampan 9 in Ost-Pattaya gerufen. Vor Ort fanden die Beamten eine Patronenhülse sowie einen weißen Chevrolet mit Einschusslöchern. In der Nähe war ein Motorrad verunglückt, bei dem zwei Männer – der 21-jährige Isawa und der 19-jährige Chanon – verletzt wurden.







Nach Angaben eines Gläubigers, Kiattisak, begann die Auseinandersetzung, als der Schuldner Tawan (auch bekannt als „Bang Nueng“) zusammen mit seiner Freundin erschien, um ein Motorrad und die dazugehörigen Dokumente als Pfand für die Schuld von 20.000 Baht zu übergeben. Zunächst zeigte sich Tawan kooperativ, unterzeichnete eine Vereinbarung und ließ die Übergabe filmen. Doch kurz darauf zog er eine Schusswaffe, forderte die Herausgabe des Motorrads und schoss schließlich auf die Gläubiger, die in Panik flüchteten.

Die Gläubiger nahmen die Verfolgung auf und baten Motorradpolizisten um Hilfe. Doch Tawan rammte absichtlich eines der Polizeimotorräder, wodurch zwei Beamte verletzt wurden, bevor er mit seinem Auto entkam.



Ein weiterer Gläubiger, Than, erklärte, dass Tawan 15.000 Baht in bar sowie zwei Mobiltelefone schulde, insgesamt also 20.000 Baht. Das Motorrad sollte als Sicherheit für die Rückzahlung dienen. Als die Verhandlungen scheiterten, griff Tawan zur Gewalt.

Die Polizei hat den Verdächtigen identifiziert und eine Fahndung eingeleitet. Da der Mann bewaffnet ist, warnen die Behörden vor erhöhter Vorsicht. Der Vorfall zeigt erneut, wie private Schuldendramen in Pattaya in brutale Gewalt umschlagen können.



































