Pattaya rüstet sich für starke Regenfälle und heftige Winde bei schwül-heißem Wetter

PATTAYA, Thailand – Pattaya wird in den kommenden Tagen vor heftigen Regenfällen und starken Winden gewarnt, nachdem das thailändische Wetteramt landesweit Unwetterwarnungen herausgegeben hat.

Die Meteorologische Abteilung prognostiziert Gewitter für Bangkok und die umliegenden Provinzen mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Besonders die Ostregion – einschließlich Chonburi – soll von intensiven Niederschlägen betroffen sein. Ursache ist eine sich verstärkende Monsuntrog-Lage über Nord- und Nordostthailand in Verbindung mit dem Südwestmonsun, der den Golf von Thailand und die Andamanensee abdeckt.



Für Bewohner und Besucher Pattayas bedeutet dies tagsüber schwül-heißes Wetter mit Temperaturen um 33 bis 34 Grad Celsius, gefolgt von plötzlichen, teils heftigen Regenschauern. Das Risiko von Überschwemmungen in tiefer gelegenen Stadtteilen sowie von aufgewühlter See entlang der Ostküste ist deutlich erhöht.

Kleinboote sollen an Land bleiben, während größere Schiffe mit äußerster Vorsicht navigieren sollten – insbesondere während Gewittern, wenn Wellenhöhen von über zwei Metern erreicht werden können.







Lokale Behörden mahnen die Bevölkerung in hochwassergefährdeten und küstennahen Gebieten zur Wachsamkeit und raten, unnötige Reisen während starker Regenfälle zu vermeiden. Auch Touristen sollten ihre Pläne entsprechend anpassen, da Wind und Regen Strandausflüge oder Bootstouren erheblich beeinträchtigen könnten.

Obwohl Taifun Ragasa nicht direkt auf Thailand trifft, verstärkt er die Monsunbedingungen, sodass der Zeitraum vom 24. bis 26. September als besonders risikoreich gilt.



































