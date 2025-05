Russischer Mann beim Driften mit BMW am Strand von Pattaya erwischt – Anzeige und mögliche Abschiebung

By

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Najomtien, Chonburi, hat in den frühen Morgenstunden einen 36-jährigen russischen Staatsbürger namens Herr Ivan festgenommen. Er war dabei gefilmt worden, wie er mit einem schwarzen BMW gefährliche Driftmanöver auf einem Parkplatz in Strandnähe bei Ban Amphur im Unterbezirk Najomtien durchführte – sehr zum Ärger der Anwohner, die gegen 1:00 Uhr morgens durch Lärm und Gummiqualm aufgeschreckt wurden.

Unter der Leitung von Pol. Col. Pattana Robroo reagierte die Polizei rasch auf eingegangene Beschwerden sowie kursierende Videos in den sozialen Medien. Ermittlungen führten die Beamten zu Herrn Ivans Wohnsitz im Stadtteil Huay Yai, wo er zur Vernehmung gebracht wurde. Das Fahrzeug wurde als Beweismittel beschlagnahmt.







Herr Ivan gestand das rücksichtslose Verhalten ein und sieht sich nun mit zwei Anklagepunkten konfrontiert:

Fahren ohne Rücksicht auf die Sicherheit anderer und Störung der öffentlichen Ordnung – laut thailändischem Recht mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe und/oder einer Geldstrafe zwischen 5.000 und 20.000 Baht belegbar.

Gefährliches oder rücksichtsloses Fahren – mit einer Geldstrafe von bis zu 4.000 Baht.

Darüber hinaus arbeitet die Polizei nun eng mit der Einwanderungsbehörde zusammen, um gemäß Abschnitt 12(7) des thailändischen Einwanderungsgesetzes ein Verfahren zur Visumsannullierung und Abschiebung einzuleiten. Grund: Verhalten, das als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit eingestuft wird.



Pol. Col. Pattana betonte in einem Statement: „Öffentliche Plätze sind keine Rennstrecken. Rücksichtslose Fahrweise, die andere gefährdet oder stört, wird ohne Ausnahme strafrechtlich verfolgt.“

Der Vorfall sorgt in Pattaya für erneute Diskussionen über Verkehrssicherheit und das Verhalten ausländischer Besucher in Wohn- und Erholungsgebieten. Die Behörden wollen ein deutliches Signal setzen, dass solche Aktionen in Thailand nicht geduldet werden.