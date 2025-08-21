Rotary Club Global Pattaya bringt sauberes Wasser und nachhaltige Veränderungen ins Nongketnoi Childcare Center

PATTAYA, Thailand – Chonburi – dessen Name passenderweise „Stadt des Wassers“ bedeutet – wurde am Montag zum Schauplatz einer herzlichen und wegweisenden Initiative des Rotary Club Global Pattaya. Der Club weihte stolz ein neues Trinkwasserprojekt im Nongketnoi Childcare Center ein, das Gesundheit fördert, Nachhaltigkeit unterstützt und das Leben der jüngsten Mitglieder der Gemeinde bereichert.







Das Projekt wurde von dem engagierten Clubmitglied Brett Beadleson geleitet, dessen unermüdliche Planung und tatkräftiger Einsatz diese Vision Wirklichkeit werden ließen, unterstützt von der Clubpräsidentin Rosemarie Gamito. Gemeinsam überwachten sie die Installation eines industriellen Wasserfiltersystems, das nun sicherstellt, dass jedes Kind und jeder Mitarbeiter Zugang zu sauberem Trinkwasser hat.

Die Zeiten, in denen Kinder Wasser von zu Hause mitbringen mussten, gehören der Vergangenheit an. Das Zentrum ist nun völlig autark, eine Errungenschaft, die nicht nur die Gesundheit der Kinder verbessert, sondern auch jährlich etwa 12.000 Plastikflaschen einspart – ein bedeutender Beitrag zum Umweltschutz.



An der Einweihungszeremonie nahmen der Bürgermeister von Nong Plai Sub-District, Yossapong Lintong (Sao), und eine große Delegation teil. Bürgermeister Sao drückte seine aufrichtige Dankbarkeit für das Engagement des Clubs aus und feierte mit einem Glas des neuen „Rotary-Wassers“.

Neben der Versorgung mit sauberem Wasser wurde auch ein langjähriges Problem in der Cafeteria gelöst: Tauben verschmutzten regelmäßig den Essbereich der Kinder. Eine Schutzvorrichtung aus Drahtgitter sorgt nun für einen saubereren und sichereren Platz zum Essen.



Dieses sorgfältig umgesetzte Projekt ist mehr als ein technischer Erfolg – es steht für nachhaltige Veränderung und eine hellere, gesündere Zukunft für die Kinder von Nongketnoi. Das Team des Rotary Club Global Pattaya feiert diesen Meilenstein mit Stolz, in dem Wissen, dass die Vorteile noch viele Jahre spürbar sein werden.

Denn sauberes Wasser ist nicht nur ein Luxus – Wasser ist Leben.



































