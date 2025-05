Riesige Königskobra in Gartenteich entdeckt – „So groß war hier noch nie eine“, sagt Hausbesitzer in Pattaya

By

PATTAYA, Thailand – Ein außergewöhnlicher Fund erschütterte gestern Anwohner des Ortsteils Khao Mai Kaew in Ost-Pattaya: Eine gigantische Königskobra wurde beim Schwimmen in einem privaten Gartenteich entdeckt.

Jamnien Keetipakul, Leiter der Subdistrikt-Verwaltung Khao Mai Kaew (SAO), wurde gegen 16:30 Uhr am 21. Mai von besorgten Anwohnern aus Soi Por Or Chieb, Hausnummer 186, über die Sichtung des gefährlichen Reptils informiert. Daraufhin entsandte er umgehend seinen Stellvertreter Buncha Udong sowie das Katastrophenschutzteam der SAO zur Untersuchung und Unterstützung.







Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein weitläufiges Gartengrundstück mit einer Fläche von über vier Rai (etwa 1,6 Hektar). In einem Teich entdeckten sie die riesige Kobra beim Schwimmen. Die Rettungseinheit setzte spezielles Equipment ein, um die gefährliche Schlange sicher zu bergen. Die gemessene Länge der Kobra: beeindruckende 4,5 Meter.

Der Hausbesitzer berichtete, dass dies nicht der erste Schlangenbesuch auf dem Grundstück sei. Schon zuvor sei eine Python gesichtet worden, die allerdings verschwand. Während der Gartenarbeit entdeckte der Bewohner diesmal die außergewöhnlich große Königskobra im Wasser und alarmierte aus Angst um die Sicherheit seiner Familie sofort die Behörden. „So eine große Kobra habe ich hier noch nie gesehen“, sagte der erschrockene Eigentümer.

Nach erfolgreichem Einfangen wurde das Tier in einen sicheren Sack verpackt. Die Behörden planen, die Königskobra in einem abgelegenen Naturgebiet freizulassen – weit entfernt von Wohngebieten, um Mensch und Tier gleichermaßen zu schützen.