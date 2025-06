Reise und Tourismus im Fokus: BCCT-Panel diskutiert Zukunft der EEC-Gastgewerbebranche

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Am Freitag, den 13. Juni 2025, veranstaltete die British Chamber of Commerce Thailand (BCCT) eine hochkarätige Podiumsdiskussion im Holiday Inn Pattaya. Die Veranstaltung zog führende Vertreter aus den Bereichen Hotellerie, Tourismus, Immobilien und Gastgewerbe an, die im schnell wachsenden Eastern Economic Corridor (EEC) tätig sind.

Drei erfahrene General Manager führten durch den Abend und teilten ihre praktischen Erkenntnisse sowie strategischen Prognosen mit dem Publikum: Matthew Fryar, General Manager des Avani Pattaya, Simon Angove, General Manager des Pullman Pattaya Hotel G, und Brendon Meppem, Regional General Manager für IHG Hotels & Resorts in Zentralthailand sowie General Manager des Holiday Inn Pattaya.







Im Mittelpunkt der Diskussion standen zwölf zentrale Themen, die die Erholung und zukünftige Entwicklung der Tourismusbranche in der Region prägen. Die Themenpalette reichte von veränderten Reisendenprofilen und dem Aufschwung im Binnen- sowie Kurzstreckentourismus über Markttrends und Investitionschancen bis hin zur Hotelentwicklung bis zum Jahr 2030. Zudem wurden Infrastrukturprojekte wie der Ausbau des Flughafens U-Tapao, Veranstaltungs- und Golftourismus sowie die Positionierung Pattayas als ganzjähriges Reiseziel beleuchtet.

Die drei Experten waren sich einig, dass Pattaya trotz bestehender Herausforderungen – darunter ein Rückgang im Inlandstourismus, wachsende Konkurrenz und teils verzerrte Darstellungen in sozialen Medien – gut aufgestellt ist, um nachhaltig zu wachsen. Sie betonten die Bedeutung von Produktdifferenzierung, Mitarbeiterentwicklung und enger Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor, einschließlich einer guten Beziehung zu Stadtverwaltung und Bürgermeister.

Ein weiterer Schwerpunkt war das erwartete Wachstum internationaler Hotelmarken in den kommenden fünf Jahren – möglicherweise bis hinunter zur Küste von Bang Saray. Die Experten betonten, dass dies eine verbesserte urbane Infrastruktur, datenbasierte Entscheidungsprozesse und die Anpassung an sich wandelnde Erwartungen der Reisenden erforderlich mache.

Im anschließenden Q&A-Teil beteiligte sich das Publikum – bestehend aus lokalen Unternehmern, Immobilienentwicklern und Tourismusexperten – aktiv mit Fragen zu Themen wie Regelungssicherheit, Überentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit Pattayas im globalen Vergleich.



Der Abend endete mit einer entspannten Netzwerkveranstaltung bei exzellentem Essen, Wein und lokalen Bierspezialitäten, die zahlreiche neue Kontakte und Gespräche ermöglichte.

Ein besonderer Dank galt Greg Watkins MBE, dem Geschäftsführer der BCCT, sowie dem gesamten Team des Holiday Inn Pattaya und den Podiumsteilnehmern. Ihre Offenheit und ihr gemeinsames Engagement für die Zukunft des EEC vermittelten eine klare Botschaft: Trotz bestehender Herausforderungen sind Zusammenarbeit, Innovation und offener Dialog der Schlüssel zu einer nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung der Tourismuslandschaft in Pattaya.