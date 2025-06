Planktonblüte kehrt nach Pattaya zurück – ausländische Touristen schwimmen trotz Gestank weiter am Wongamat Beach

PATTAYA, Thailand – Die Planktonblüte ist nach Pattaya zurückgekehrt: Am 20. Juni verfärbte sich das Meerwasser am Wongamat Beach gegen Mittag grünlich und begann, einen schwefelartigen Geruch zu verströmen – sehr zum Unmut vieler Anwohner und Besucher. Dennoch ließen sich zahlreiche ausländische Touristen vom ungewöhnlichen Anblick nicht abschrecken und gingen weiterhin baden.

Reporter vor Ort beobachteten, dass das vormittags noch klare Wasser ab der Mittagszeit eine dunklere Grünfärbung annahm. Auch ein unangenehmer Geruch war deutlich wahrnehmbar. Ein ausländischer Tourist berichtete, dass das Meerwasser morgens noch völlig normal gewesen sei, sich jedoch ab etwa 12 Uhr sichtbar verändert habe.







Lokale Fischer hatten bereits am Donnerstagabend grünliche Schlieren im Meer beobachtet – ein Hinweis auf eine Planktonblüte, die sich vermutlich zunächst weiter draußen auf dem Meer gebildet und am Freitag mit der Strömung in Richtung Küste bewegt hat. Das Naturphänomen fällt mit der Mittags-Ebbe zusammen, was die Sichtbarkeit und Geruchsentwicklung verstärkte.

Obwohl sich viele Einheimische und Badegäste über die starke Geruchsbelästigung wunderten, ließen sich einige ausländische Besucher nicht vom Schwimmen abhalten.



Die Behörden kündigten an, Wasserproben zu entnehmen und eine Umweltüberwachung durchzuführen. Ziel ist es, die Qualität des Meerwassers zu prüfen und mögliche Auswirkungen auf die Küstenökologie zu bewerten.

Experten zufolge wird die Planktonblüte durch mehrere aufeinanderfolgende Tage extremer Hitze in Kombination mit ruhiger See begünstigt. Unter diesen Bedingungen kommt es zur massenhaften Vermehrung von Phytoplankton, was eine grünliche Wasserfärbung und unangenehme Gerüche durch Zersetzungsprozesse zur Folge haben kann.