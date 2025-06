Pattayas Traumwetter steht im starken Kontrast zu Unwetterwarnungen im Landesinneren

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Während große Teile Thailands sich auf schwere Regenfälle vorbereiten, genießt Pattaya derzeit herrlich kühles und windiges Strandwetter. Besucher und Einheimische strömen an die Küste, wo sanfte Wellen den Sand umspülen und die salzige Meeresbrise für Urlaubsstimmung sorgt – fast wie ein kleines Paradies am Meer.

Im Gegensatz zur angespannten Wetterlage im Norden und Süden des Landes zeigt sich Pattaya von seiner schönsten Seite. Dennoch hat das thailändische Meteorologische Amt Warnungen für heftige Regenfälle in Teilen des nordöstlichen Hochlands und entlang der Westküste Südthailands herausgegeben. In den betroffenen Regionen wird vor möglichen Sturzfluten und anderen wetterbedingten Gefahren gewarnt.







Die Wetterprognose für die nächsten 24 Stunden weist auf Gewitter und örtlich starke Regenfälle hin, ausgelöst durch einen mäßig starken Südwest-Monsun über der Andamanensee, dem Süden und dem Golf von Thailand. Zusätzlich sorgt eine schwache Monsunrinne, die sich über Obermyanmar, Nordlaos und Nordvietnam erstreckt, für Instabilität.

In Bangkok und den angrenzenden Provinzen werden verbreitete Gewitter erwartet, die rund 40 % des Gebiets betreffen. Die Temperaturen liegen dort voraussichtlich zwischen 27–28 °C in der Nacht und 34–37 °C am Tag.



Auf See herrschen besonders in der oberen Andamanensee teils raue Bedingungen. Dort können die Wellen Höhen von bis zu 2 Metern erreichen – in Gewitternähe auch mehr. Die Behörden raten Seefahrern zur Vorsicht und empfehlen, sturmgefährdete Gebiete zu meiden.

Für den Moment bleibt Pattaya ein sonniger Lichtblick im Königreich: Mit ruhiger See, angenehmen Temperaturen und klarer Luft bietet die Küstenstadt derzeit die perfekte Auszeit vom Monsungrau anderer Landesteile.