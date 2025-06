Bewaffnete Ausländerbande bei Mitternachtseinsatz am Bali Hai Pier in Pattaya gestoppt

PATTAYA, Thailand – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags verhinderten die Polizei von Pattaya und Beamte der Abteilung für besondere Angelegenheiten eine potenziell gefährliche Auseinandersetzung, als sie am Bali Hai Pier – nur wenige Schritte von der beliebten Walking Street entfernt – eine Gruppe von 22 ausländischen Jugendlichen mit scharfen Waffen festnahmen.

Der Einsatz begann gegen 3:06 Uhr, nachdem die Spezialabteilung der Stadt Pattaya die Polizei über eine verdächtige Ansammlung ausländischer Männer in der Nähe des Skateparks am Pier informiert hatte. Zeugen berichteten, dass die Gruppe bewaffnet wirkte und möglicherweise eine gewaltsame Konfrontation plante.







Die Beamten trafen rasch vor Ort ein und trafen auf eine Gruppe junger Männer, überwiegend aus Kambodscha und Myanmar, einige gaben an, der ethnischen Gruppe der Karen anzugehören. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte ein gefährliches Arsenal an über zehn scharfen Waffen – darunter Macheten, gebogene Klingen und improvisierte Messer. Die Waffen waren mit schwarzem Isolierband umwickelt und in der Nähe des Skateparks versteckt, offenbar um einer frühzeitigen Entdeckung zu entgehen.

Die Polizei vermutet, dass die Waffen im Vorfeld einer Bandenauseinandersetzung dort deponiert wurden. Dank des raschen Eingreifens konnten die Beamten die Gruppe jedoch zerstreuen und die Waffen sicherstellen, bevor es zu Gewalt kam.



Die meisten der festgenommenen Männer konnten keine gültigen Ausweisdokumente vorlegen. Zudem wurden zehn Motorräder, die der Gruppe zugeordnet werden, beschlagnahmt und zur weiteren Überprüfung abtransportiert.

Alle 22 Verdächtigen wurden zur Polizeistation Pattaya gebracht, wo ihre Identität überprüft, Dokumente kontrolliert und mögliche Vorstrafen recherchiert werden. Gegen alle Personen, die gegen thailändisches Recht verstoßen haben, sollen strafrechtliche Schritte eingeleitet werden.



Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe zur belebten Walking Street, einer der meistbesuchten Touristenstraßen der Stadt, und hat neue Diskussionen über die öffentliche Sicherheit ausgelöst. Die Behörden lobten die Aufmerksamkeit der Spezialabteilung, die möglicherweise eine Eskalation verhindern konnte.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei prüft derzeit, ob Verbindungen zu größeren kriminellen Netzwerken oder früheren Vorfällen bestehen.