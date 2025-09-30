Pattayas Straßen bleiben trotz Bürgermeister-Kampagnen eine Herausforderung

PATTAYA, Thailand – Trotz laufender Bemühungen der Stadtverwaltung, Sauberkeit und Ordnung zu fördern sowie Parkregeln durchzusetzen, berichten Anwohner und Besucher, dass Pattaya weiterhin erhebliche Schwierigkeiten hat, öffentliche Flächen für Fußgänger zurückzugewinnen und die Straßen dauerhaft in Ordnung zu halten.



Unter Bürgermeister Poramet Ngampichet wurden wiederholt Kampagnen gestartet, um Gehwege und Straßen von illegal abgestellten Fahrzeugen, Verkaufsständen und anderen Hindernissen zu befreien. Ziel sei es, den öffentlichen Raum den Fußgängern zurückzugeben und für geordnete Straßen zu sorgen. Mit Slogans wie „Wir räumen alles weg – ob groß oder klein, wo immer wir es finden“ signalisiert die Stadtverwaltung eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber illegalem Parken und widerrechtlicher Nutzung öffentlicher Flächen.

Doch trotz dieser Maßnahmen berichten Anwohner von nach wie vor inkonsequenter und selektiver Durchsetzung. Motorroller, Mietfahrzeuge und Straßenhändler blockieren vielerorts weiterhin Gehwege und zwingen Fußgänger, auf die Straße auszuweichen. Als Problemzonen genannt wurden unter anderem Soi Lenkee, Soi Wat Sawangfah (Eingang Amorn Market), Soi Kho Phai 11, Thepprasit Road, Naklua, Jomtien Beach sowie die Bereiche vor großen Hotels wie VC Hotel, Arcadia Resort und Continental. Besonders frustrierend sei, dass in manchen Gegenden einflussreiche oder notorische Wiederholungstäter die Flächen dominieren, was den Eindruck von Ungleichbehandlung verstärke.







„Gute Arbeit beim Räumen der Thepprasit Road, aber fast keine Fahrspur bleibt für Autos übrig“, kommentierte ein Anwohner und forderte, dass die Durchsetzung auch in Jomtien Beach und anderen überlasteten Straßen ausgeweitet werde. Ein anderer schrieb: „Selbst öffentliche Straßen werden wie Privatbesitz behandelt – besonders in Strandnähe und an Märkten. Die Durchsetzung muss konsequent sein.“





Während die Verwaltung für erste Erfolge in einzelnen Straßen gelobt wird, machen die wiederkehrenden Probleme deutlich, dass das Straßenmanagement Pattayas noch lange nicht abgeschlossen ist. Ohne nachhaltige und flächendeckende Kontrollen, so die einhellige Meinung der Anwohner, werden Probleme wie illegales Parken, Motorroller-Vermietungen auf Gehwegen, blockierte Zugänge und Gefahren für die öffentliche Sicherheit bestehen bleiben.

Die Stadt hat Fortschritte erzielt, doch die öffentliche Wahrnehmung legt nahe: Pattaya hat noch einen langen Weg vor sich, um wirklich geordnete, sichere und fußgängerfreundliche Straßen für Einheimische wie Touristen zu schaffen.



































