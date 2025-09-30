Indischer Tourist in Pattaya-Club attackiert – Verband fordert besseren Schutz von Besuchern

PATTAYA, Thailand – Der Präsident der Indian Association in Pattaya hat lokale Geschäftsbetreiber dazu aufgerufen, die Sicherheit von Touristen stärker zu gewährleisten, nachdem ein 33-jähriger indischer Besucher in den frühen Morgenstunden des 26. September in einem bekannten Club an der Walking Street angegriffen worden sein soll. Der Vorfall soll sowohl Schläge mit einem stumpfen Gegenstand als auch Drohungen mit einer Schusswaffe durch den Club-Manager und zwei Bodyguards umfasst haben.



Nach Angaben der Pattaya-Polizei erstattete das Opfer Anzeige und gab an, dass ihm von den Angreifern auch der Reisepass vorenthalten worden sei. Die Ermittler suchen derzeit nach den Verdächtigen. Die Behörden betonten, dass nach deren Identifizierung umgehend rechtliche Schritte eingeleitet würden.

Laxman Singh, Präsident der Indian Association in Pattaya, erklärte gegenüber Medienvertretern, dass der verletzte Tourist Stammgast und Premium-Kunde mehrerer indisch geprägter Clubs in der Stadt sei. Demnach habe der Streit begonnen, als der Club-Manager sich eine goldene Halskette des Besuchers auslieh und deren Rückgabe verweigerte, solange angebliche offene Getränkerechnungen nicht beglichen würden. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich in eine gewaltsame Attacke, bei der der Tourist verletzt und schwer erschüttert wurde.







Singh forderte die Betreiber auf, Touristen – insbesondere VIP-Gäste – besser zu schützen, und appellierte an die Behörden, die Ermittlungen zu beschleunigen und die Verantwortlichen konsequent zu bestrafen.

Pattayas Polizeichef Pol. Col. Anek Sarathongyoo bestätigte, dass die Ermittlungen andauern. Die Beamten würden derzeit Beweise sammeln und die Identifizierung der Verdächtigen durch das Opfer abwarten, bevor Vorladungen ausgesprochen und rechtliche Schritte eingeleitet werden.



































