PATTAYA, Thailand – Die Goldpreise in Thailand sind am 19. Januar deutlich gestiegen und haben viele Käufer in Pattaya zum Innehalten, Rechnen und teils auch zum Umdenken gebracht. Nach Angaben der Gold Traders Association erhöhte sich der Verkaufspreis für Goldschmuck gegenüber dem Freitagsschluss um 600 Baht. Damit lag der Preis für Goldornamente am späten Nachmittag um 16.18 Uhr bei 69.850 Baht pro Baht-Gewicht.

Goldbarren (96,5 Prozent) wurden mit 68.950 Baht beim Ankauf und 69.050 Baht beim Verkauf notiert, während der Rückkaufpreis für Schmuck bei 67.568,12 Baht pro Baht-Gewicht lag. Auf den internationalen Märkten zog der Spotpreis für Gold auf 4.671 US-Dollar pro Unze an – ein Zeichen wachsender Nervosität unter Anlegern weltweit.







Hinter dem Preissprung steht eine bekannte Mischung aus geopolitischer Unsicherheit und Marktspannungen. Analysten von Hua Seng Heng verwiesen auf einen schwächeren US-Dollar, dessen DXY-Index auf 99,20 gefallen ist und damit den Goldpreis stützte. Hinzu kommen zunehmende politische Spannungen, nachdem der frühere US-Präsident Donald Trump den Druck im Zusammenhang mit Grönland verschärft hat. Dies nährt Sorgen vor einem neuen Handelskonflikt zwischen den USA und europäischen Verbündeten.

Berichten zufolge bereitet Washington Importzölle ab zehn Prozent auf Waren aus acht europäischen Ländern vor, die sich gegen den Grönland-Plan stellen, darunter Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich. Bis Juni sollen die Zölle auf bis zu 25 Prozent steigen. Die Europäische Union erwägt ihrerseits Gegenzölle auf US-Produkte im Umfang von bis zu 108 Milliarden US-Dollar.



Trotz der geopolitischen Risiken, die Gold als sicheren Hafen stützen, steigen die US-Renditen weiter. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte den zweiten Tag in Folge auf 4,22 Prozent. Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit bei 95 Prozent, dass die US-Notenbank ihren Leitzins bei der Sitzung Ende Januar unverändert lässt. Spekulationen, wonach Kevin Hassett als möglicher künftiger Fed-Chef gehandelt wird, haben zudem die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen nach dem Ende der Amtszeit von Jerome Powell gedämpft.





Für Einwohner und Besucher Pattayas ist die Entwicklung jedoch vor allem eine sehr persönliche Frage. In den Schmuckgeschäften der Stadt zeigt sich vorsichtiger Kundenverkehr. Viele überlegen, ob 69.850 Baht zu teuer sind oder schlicht der Preis dafür, ein klares Zeichen zu setzen. Manche sehen Gold weiterhin als sicheren Wert in unsicheren Zeiten, andere als Symbol – ein Geschenk, das Bestand hat, wenn Worte, Abendessen oder Strandspaziergänge nicht ausreichen.

Wie ein langjähriger Goldhändler leise anmerkte: „Gold streitet nicht, vergisst nicht – und es glänzt noch lange, nachdem der Moment vergangen ist.“ Bei 69.850 Baht hat dieser Glanz nun allerdings seinen Preis.



































