Dunkle Straße fordert junges Leben – unbeleuchtete Fernstraße wird in Sattahip zur Todesfalle

PATTAYA, Thailand – Ein schlecht beleuchteter Abschnitt einer Fernstraße wurde am Sonntagabend zur tödlichen Gefahr, als ein Motorradfahrer mit dem Heck eines am Straßenrand abgestellten Autos kollidierte und noch am Unfallort ums Leben kam. Der Vorfall hat erneut ernste Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit und der Straßenbeleuchtung im Großraum Pattaya–Sattahip aufgeworfen.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr am 18. Januar auf der Highway 331 (Sattahip–Khao Hin Son Road) in der Nähe eines bekannten, flugzeugthematischen Cafés im Ortsteil Phlu Ta Luang, Bezirk Sattahip. Polizei und Rettungskräfte fanden am Unfallort den 28-jährigen Patiphan Jampa-on, Fahrer eines Honda-Wave-Motorrads, mit lebensgefährlichen Verletzungen vor. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.







In unmittelbarer Nähe entdeckten die Beamten das schwer beschädigte Motorrad, das im Heck eines grauen Toyota Vios mit Bangkoker Kennzeichen steckte. Das Fahrzeug war offenbar am Straßenrand abgestellt worden. Ein Fahrer oder Eigentümer des Autos war bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht vor Ort.

Zeugen berichteten der Polizei, dass der betroffene Straßenabschnitt nahezu vollständig im Dunkeln lag, da über eine längere Strecke keine funktionierenden Straßenlaternen vorhanden waren. Unter diesen Bedingungen sei das parkende Fahrzeug kaum rechtzeitig zu erkennen gewesen. Nach Angaben der Ermittler hatte der Verstorbene seine Arbeit gerade beendet und war auf dem Heimweg, als es zu dem Unfall kam.



Die Polizei sicherte den Unfallort und brachte den Leichnam zur Obduktion in das Sattahip Hospital (Km 10). Parallel dazu laufen Ermittlungen, um den Besitzer des abgestellten Fahrzeugs ausfindig zu machen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

Zudem kündigten die Behörden an, in Zusammenarbeit mit dem Autobahnamt von Sattahip die Beleuchtungsanlagen in dem betroffenen Bereich dringend zu überprüfen und instand zu setzen. Anwohner berichten, dass dieser Straßenabschnitt bereits seit längerem als Unfallschwerpunkt gilt – insbesondere nachts für Motorradfahrer und Pendler auf den Strecken zwischen Pattaya, Sattahip und den östlichen Provinzen.



































