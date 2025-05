Pattayas Bürgermeister übernimmt vier Hochleistungssaugfahrzeuge zur Bekämpfung von Überschwemmungen

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet hat offiziell vier hochmoderne Saug- und Spülfahrzeuge für Abwasser und Schlamm entgegengenommen, die künftig bei der Bekämpfung chronischer Überschwemmungen und Entwässerungsprobleme in der Stadt eingesetzt werden. Die Neuanschaffung ist Teil der laufenden Infrastrukturmodernisierung im Rahmen der städtischen Politik „Better Pattaya“, die darauf abzielt, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu verbessern.







Der neue Fuhrpark besteht aus zwei 10-Rad-Fahrzeugen mit einem Wassertankvolumen von mindestens 10 Kubikmetern sowie zwei 6-Rad-Fahrzeugen mit einer Kapazität von jeweils mindestens 6 Kubikmetern. Die Spezialfahrzeuge sind dafür ausgelegt, Abfälle, Schlamm, Sand, Steine und andere Ablagerungen aus den Abwasserleitungen zu saugen und auszuspülen – typische Ursachen für Verstopfungen, die zu städtischen Überschwemmungen führen, insbesondere während der Regenzeit.



Die Fahrzeuge sollen vor allem in gefährdeten Gebieten zur proaktiven Hochwasservorsorge eingesetzt werden, aber auch stadtweit zur schnellen Behebung von Problemen im Bereich der öffentlichen Sauberkeit beitragen.

Reaktionen aus der Bevölkerung: Die Ankündigung stieß auf breite Zustimmung in der Öffentlichkeit. Viele Anwohner lobten das vorausschauende Handeln der Stadtverwaltung.

Ein Kommentar lautete: „Wann fangen andere Provinzgouverneure endlich an, so effizient zu denken wie Pattayas Bürgermeister? Seufz…“

Ein anderer schrieb: „Ich verfolge die Nachrichten aus Pattaya regelmäßig – es tut sich immer etwas. Vielen Dank!“





Neben dem Lob gab es auch gezielte Bitten, wie etwa: „Bitte auch die Abflüsse in Jomtien reinigen. Es stinkt furchtbar,“ und „Wir brauchen auch Straßenreinigungsfahrzeuge.“

Ein besonders oft gelikter Kommentar fasste die Stimmung zusammen: „Vollkommen richtig. Das Abwassersystem stinkt – das ist ein großartiger Schritt nach vorne. Gut gemacht, Herr Bürgermeister.“