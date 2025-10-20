Pattayas Bürgermeister prüft gespendetes Land für neue Pumpstation gegen Überschwemmungen

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet hat zwei Grundstücke in Naklua besichtigt, die sich neben einem Strandwohnkomplex befinden und kürzlich für öffentliche Zwecke zur Verfügung gestellt wurden.

Durch die Spende des privaten Landes kann die Stadt eine bestehende Pumpstation modernisieren, deren Zugang bislang durch die private Eigentümersituation erschwert war. Die geplante Verbesserung soll die Entwässerungskapazität deutlich erhöhen, das Hochwasserrisiko während der Monsunzeit mindern und zudem einen öffentlichen Bereich für die Gemeinde schaffen.



Bürgermeister Poramet betonte, dass sämtliche Arbeiten im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt werden. Die Stadt Pattaya werde eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das neue Entwässerungssystem fachgerecht installiert wird und den umliegenden Wohngebieten zugutekommt. Gleichzeitig sprach er den Grundstückseigentümern seinen Dank für ihre Kooperation und ihr Engagement für das Gemeinwohl aus.



































