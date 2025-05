Pattaya wieder im Geschäft – Europäer halten die Stellung, Soi 6 bleibt hell, und weniger chinesische Touristen bringen den Verkehr zum Fließen

PATTAYA, Thailand – Während die Welle des Massentourismus aus China langsam abebbt, schaltet Pattaya nicht etwa zurück – die Stadt legt einen Gang zu. Mit einem stetigen Zustrom europäischer Langzeiturlauber und einem lebendigen Nachtleben beweist Pattaya, dass es mehr ist als nur ein Ziel für Reisegruppen in Bussen.

Soi 6, eine der bekanntesten Partymeilen der Stadt, bleibt offen und widerstandsfähig – bei Regen und Sonne, in Hoch- wie in Nebensaison. Während andere touristische Orte in Thailand sich noch schwer tun, sich von der Pandemie zu erholen, zeigt sich Pattayas Barszene stabil – getragen von Alleinreisenden, europäischen Langzeitgästen und Wochenendbesuchern aus der Region.







„Wir machen nicht zu. Nicht in der Nebensaison, nicht wegen Regen, nicht wegen der Wirtschaftslage“, sagte ein Barbesitzer auf der Soi 6. „Die Stammgäste sind da. Die Europäer kommen nicht mehr nur für ein paar Wochen – viele leben jetzt hier, und das hält alles am Laufen.“

Mit deutlich weniger chinesischen Reisegruppen auf den Straßen fließt der Verkehr nun spürbar besser – doch die Kassen klingeln weiterhin. Von Happy Hours entlang der Second Road bis zu Strandbars auf der Soi 7 – Pattaya setzt ganz auf seinen Ruf als rund-um-die-Uhr-Destination für unkomplizierten Spaß.



Selbst bei düsteren Prognosen der thailändischen Wetterbehörde – mit 60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und Gewittern in Bangkok sowie starkem Niederschlag in Chonburi – lässt sich Pattayas Nachtleben nicht aufhalten. Neonlichter spiegeln sich weiterhin auf nassem Asphalt.

„Chinesische Gruppen kommen und gehen“, sagte ein langjähriger Expat an einer Strandbar mit einem Bier in der Hand. „Aber Soi 6? Die bleibt für immer.“