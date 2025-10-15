Pattaya veranstaltet „Wonder People“-Festival – internationales Talent trifft auf lokale Wohltätigkeit

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya wird am Samstag, den 1. November, das renommierte Internationale Festival-Wettbewerb „Wonder People“ ausrichten. Die Veranstaltung findet von 9:00 bis 17:00 Uhr im Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya statt. Der Eintritt ist frei, und ein Teil der Erlöse kommt benachteiligten Kindern in der Stadt zugute.



Das Festival vereint über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt, die in unterschiedlichen Kunstsparten auftreten – darunter Tanz, Gesang, Theater, Zirkus, Poesie und Mode. Eine internationale Jury aus Fachleuten wird die Darbietungen bewerten. Die besten Künstlerinnen und Künstler erhalten Auszeichnungen wie „Laureate & Diplomat“, den „Grand Prix“ und weitere Sonderpreise.

Neben der künstlerischen Vielfalt steht das Festival im Zeichen der Nächstenliebe und Solidarität. Ein Teil der Einnahmen wird an lokale Organisationen gespendet, die sich für Kinder in schwierigen Lebenslagen einsetzen – darunter die HHN Foundation for Thai Children, die Baan Kru Ja Foundation und die Baan Jing Jai Foundation. Die Veranstalter möchten damit nicht nur internationale Kunst und Kultur fördern, sondern auch einen Beitrag zur Gemeinschaft Pattayas leisten.







Mit dem Festival soll Pattayas wachsender Ruf als Zentrum für Kunst, Kultur und humanitäres Engagement weiter gestärkt werden. Kunstliebhaber, Familien und Besucher sind herzlich eingeladen, die vielfältigen Auftritte zu genießen und gleichzeitig etwas Gutes für die Kinder der Stadt zu tun.



































