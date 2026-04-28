Pattaya schützt Fußgänger nicht – Unfall auf Zebrastreifen schürt Sicherheitsängste bei Touristen und Einheimischen

PATTAYA, Thailand – Ein Verkehrsunfall, bei dem ein chinesischer Mann und eine thailändische Frau beim Überqueren der Straße von einem Motorrad erfasst wurden, hat erneut eine Welle der Frustration ausgelöst. Viele stellen dabei dieselbe Frage: Warum passiert das in Pattaya immer wieder?

Die Reaktionen im Internet ließen nicht lange auf sich warten und fielen deutlich kritisch aus. Kommentare in lokalen Foren spiegeln ein Muster aus Wut und Resignation wider. Einige Nutzer fordern strengere Regeln für ausländische Fahrer und schlagen vor, dass nur Personen mit gültigem Motorradführerschein aus ihrem Heimatland ein Fahrzeug mieten oder fahren dürfen. Andere sehen das Kernproblem jedoch tiefer – im mangelnden Durchgreifen der Behörden.







„Ich überquere diese Straße jeden Tag“, schrieb ein Kommentator und betonte, dass selbst an Zebrastreifen mit Ampeln Motorräder regelmäßig die Signale ignorieren. Ein anderer Nutzer erklärte unverblümt, dass viele Fahrer selbst bei Rot nicht anhalten, oft abgelenkt durch ihre Handys oder schlicht nicht bereit, Fußgängern Vorrang zu gewähren.

Der Vorfall hat auch die Debatte über Tempolimits neu entfacht. Einige sprechen sich für eine Reduzierung auf 30 km/h in stark frequentierten Fußgängerzonen aus. Kritiker entgegnen jedoch, dass entsprechende Regeln bereits existieren – das eigentliche Problem sei deren Einhaltung.



Ein lange bekanntes, selten gelöstes Problem

Die Sicherheit von Fußgängern in Pattaya steht seit Jahren in der Kritik. Trotz sichtbarer Infrastruktur wie Zebrastreifen, Ampeln und Warnschildern zeigt sich im Alltag ein anderes Bild. Zebrastreifen werden häufig eher als Empfehlung denn als verbindliche Regel betrachtet, insbesondere von Motorradfahrern, die sich durch den Verkehr schlängeln.

Behörden reagieren zwar gelegentlich mit Kampagnen, strengeren Strafen oder Aufklärungskampagnen. Doch diese Maßnahmen verlieren meist schnell an Wirkung, und alte Verhaltensmuster kehren zurück. Die Kluft zwischen Vorschriften und Realität bleibt groß.







Kultur, Kontrolle – oder beides?

Die Schuld allein einer Gruppe zuzuschieben – ob ausländischen Fahrern, lokalen Verkehrsteilnehmern oder Fußgängern – greift zu kurz. Das Problem wirkt systemisch. Schwache Kontrollen, uneinheitliche Strafen und eine Verkehrskultur, die Risiken toleriert, tragen gleichermaßen dazu bei.

Forderungen, Motorradvermietungen auf lizenzierte Fahrer zu beschränken, könnten einen Teil des Problems lösen, insbesondere bei Touristen ohne Erfahrung im lokalen Verkehr. Kritiker betonen jedoch, dass dies allein nicht ausreicht, solange grundlegende Verkehrsregeln häufig ignoriert werden.



Eine unbequeme Realität

Jeder neue Unfall sorgt für Empörung, doch der Ablauf ist vorhersehbar: Vorfall, öffentliche Wut, kurzfristige Aufmerksamkeit – und dann Stille, bis zum nächsten Crash.

Solange Kontrollen nicht konsequent durchgesetzt werden und sich das Verhalten im Straßenverkehr nicht grundlegend ändert, könnten Pattayas Zebrastreifen weiterhin zu den gefährlichsten Orten für Fußgänger zählen – obwohl sie eigentlich für deren Schutz geschaffen wurden.

















































