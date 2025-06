Pattaya richtet Thailands größte Pride-Parade am Meer aus – vom 27. bis 29. Juni

PATTAYA, Thailand – Vom 27. bis 29. Juni verwandelt sich Central Pattaya in ein farbenfrohes Zentrum der Liebe, Gleichberechtigung und Vielfalt: Thailands größte Pride-Parade und Festival stehen bevor – ein Meilenstein für die LGBTQ+-Community und alle Unterstützer*innen von Gleichstellung.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht die große Parade am 28. Juni mit einer beeindruckenden Aufstellung bekannter Persönlichkeiten: Veena Paweena Singh, Coco Araya, Nok Yolda, Sprite Bababi und Bee Namthip führen den Umzug an – begleitet von Künstlerinnen, Schönheitsköniginnen, Influencerinnen und Unterstützenden aus dem ganzen Land.







Veranstaltet wird das Pride-Festival von Central Pattaya in Zusammenarbeit mit der Stadt Pattaya, dem Pattaya-Büro der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), dem Pattaya Business and Tourism Association, der Sister Foundation sowie über 100 LGBTQ+-Organisationen aus dem ganzen Land. Ziel ist es, ein inklusives Event zu schaffen, das Sichtbarkeit schafft, Stimmen stärkt und für Akzeptanz und Gleichberechtigung wirbt.

Das dreitägige Programm umfasst u.a. am 27. Juni die Veranstaltung „One Man One Woman“, am 28. Juni die ikonische Parade und ein Live-Konzert der beliebten Sängerin Arm Chutima sowie am 29. Juni ein „Soulmate Speed Dating“-Event und die Wahl zur „Miss Healthy Beauty Queen“.

Einheimische und Gäste sind eingeladen, gemeinsam zu feiern, ihre Regenbogenflaggen zu schwenken und ein klares Zeichen für Vielfalt zu setzen: Jede Stimme zählt – und jede Liebe verdient Anerkennung.



Central Pattaya verspricht eine sichere, inklusive und unvergessliche Umgebung, in der Diversität unter tropischer Sonne und funkelndem Sternenhimmel sichtbar wird.

Ob beim Mitmarschieren in der Parade, beim Tanzen auf den Konzerten oder beim Genießen der Festivalatmosphäre – Pattayas Pride-Event erinnert eindrucksvoll daran, dass Liebe keine Grenzen kennt und jeder Mensch das Recht hat, stolz und authentisch zu leben.