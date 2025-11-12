Starker Baht und unklare Politik belasten Pattayas Tourismus

PATTAYA, Thailand – Pattaya, lange als Thailands Top-Destination für Strand und Nachtleben gefeiert, spürt in dieser Hochsaison einen spürbaren Rückgang der Besucherzahlen. Schuld daran sind nicht nur Wetter oder Wellen: Sowohl Einheimische als auch Geschäftsinhaber berichten von einem beunruhigenden Trend – Touristen, die früher in Scharen kamen, bleiben zunehmend fern. Die Gründe liegen sowohl in wirtschaftlichen Faktoren als auch in Wahrnehmungen und politischen Unsicherheiten.



Ein entscheidender Faktor ist der starke thailändische Baht. Gegenüber dem australischen, US- und kanadischen Dollar, Euro und Pfund ist die Währung so stark wie seit Jahren nicht mehr. Thailand wirkt dadurch plötzlich deutlich teurer im Vergleich zu Nachbarländern. Bars, Massagebetriebe und Restaurants in Pattaya konkurrieren nun nicht nur mit Phuket oder Bangkok, sondern mit ganzen Regionen Südostasiens, in denen Besucher mehr für ihr Geld bekommen.

Hinzu kommen Wahrnehmungsprobleme. Viele potenzielle Gäste glauben, dass indische, russische und israelische Touristen „dominieren“ und die Atmosphäre verändern. Ob dies zutrifft oder nicht, beeinflusst die Reiseentscheidungen und trägt zur sinkenden Besucherzahl bei.







Auch Visa- und Aufenthaltsregelungen sind im Wandel, was langfristige Aufenthalte kompliziert und unvorhersehbar erscheinen lässt. Gerüchte über strengere Bankenanforderungen, verschärfte Cannabis-Regeln und eine vermeintlich weniger gastfreundliche lokale Bevölkerung verstärken diesen Eindruck.

Für Pattayas tourismusabhängige Betriebe ist dies ein doppelter Schlag. Bars und Massagegeschäfte, die ohnehin Schwierigkeiten haben, sich an moderne Preise und Erwartungen anzupassen, sehen nun weniger zahlungsbereite Besucher. Selbst etablierte Restaurants und Unterhaltungsstätten melden sinkende Gästezahlen.



Die Lösung ist komplex. Thailand benötigt klare, konsistente und international kommunizierbare Regelungen. Touristen reagieren auf Sicherheit, Erschwinglichkeit und eine einladende Atmosphäre – Aspekte, die durch unklare Vorschriften, wechselnde Gesetze und die starke Währung untergraben werden.

Solange Behörden sowohl Wahrnehmung als auch Politik nicht adressieren, riskiert Pattaya, die Gäste zu verlieren, die die Stadt historisch zu einer der Top-Destinationen Asiens gemacht haben. Starke Markenbildung, klare Regeln und gezielter Dialog mit Langzeitbesuchern sind heute entscheidend, um den Tourismussektor am Laufen zu halten.



































