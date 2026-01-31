Labortests bestätigen Fledermauskot in Pattaya ohne Gesundheitsrisiko

PATTAYA, Thailand – Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet hat die Bevölkerung beruhigt, nachdem Laboruntersuchungen von in der Stadt gesammeltem Fledermauskot keine gefährlichen Krankheitserreger nachgewiesen haben. Dies teilte er am 30. Januar mit und nahm damit öffentliche Sorgen aus der Bevölkerung auf.







Nach Angaben des Bürgermeisters wurden die Proben von zertifizierten Laboren untersucht und als frei von für den Menschen schädlichen Krankheiten eingestuft. Die Tests waren veranlasst worden, nachdem Anwohner aus mehreren Stadtteilen Bedenken wegen zunehmender Fledermausaktivitäten geäußert hatten.

Poramet betonte, dass derzeit kein Anlass zur Besorgnis bestehe. Dennoch würden die Stadtverwaltung und die zuständigen Behörden die Situation weiterhin aufmerksam beobachten. Er riet den Einwohnern, grundlegende Hygienemaßnahmen einzuhalten, direkten Kontakt mit Fledermauskot zu vermeiden und betroffene Bereiche mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu reinigen, um Sauberkeit und Sicherheit zu gewährleisten.



Die Stadtverwaltung von Pattaya unterstrich ihr Engagement für den Schutz der öffentlichen Gesundheit und Transparenz. Die Bevölkerung werde umgehend informiert, sollte es neue Entwicklungen oder veränderte Einschätzungen geben.



































