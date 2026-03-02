PATTAYA, Thailand – Reporter vor Ort haben die lebendige Atmosphäre des laufenden Pattaya International Kite on the Beach 2026 eingefangen, das vom 25. Februar bis 1. März entlang des Pattaya Beach in der Provinz Chonburi stattfindet. Am Finalwochenende strömten kontinuierlich sowohl thailändische als auch internationale Besucher herbei und sorgten für lebhafte Szenen entlang der Küste sowie für anhaltende Verkehrsstaus auf der Beach Road und den umliegenden Routen — ein klares Zeichen für Pattayas starke Dynamik in der späten Hochsaison.







Unter dem Motto „Sky Paradise of Happiness“ hat das Festival mehr als einen Kilometer Küstenlinie in ein farbenfrohes Himmelsspektakel verwandelt, mit über 150 Drachen aus 12 Ländern. Die beeindruckenden Displays haben den Himmel über Pattaya in ein visuelles Wahrzeichen und einen Social-Media-Hotspot verwandelt und damit das Image der Stadt als dynamisches Sommerziel weiter gestärkt.

Täglich um 16:00 Uhr ziehen professionelle Sport-Kite-Vorführungen aus Taiwan und den Vereinigten Staaten begeisterte Zuschauer an, während Unterhaltungszonen und Verkaufsbereiche nahe dem Central Pattaya zusätzlich die Ausgaben ankurbeln und lokale Unternehmen unterstützen. Hotels, Restaurants und Strandverkäufer berichten von erhöhter Aktivität — ein deutlicher Hinweis auf den wirtschaftlichen Multiplikatoreffekt der Veranstaltung.

Das Festival hat sich zu einem phänomenalen Auftakt für Pattayas Sommertourismuskampagne entwickelt und signalisiert starkes Besuchervertrauen sowie neue Reiselust.

Unterdessen äußerte Premierminister Anutin Charnvirakul, der zugleich Innenminister ist, Besorgnis über die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten, die potenziell Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und letztlich auch auf Thailand haben könnten. Er bekräftigte, dass die Regierung umfassende Maßnahmen vorbereite, um mögliche wirtschaftliche Schocks abzufedern und das Vertrauen von Unternehmen sowie des Tourismussektors während der fortschreitenden wirtschaftlichen Erholung zu sichern.

Während Pattayas Himmel weiterhin von Farben erfüllt ist und sich entlang der Küste große Menschenmengen versammeln, steht das Festival sowohl für internationale Kreativität als auch für einen wichtigen Impuls für Thailands touristische Sommersaison.







































