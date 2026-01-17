Pattaya führt großangelegte Brandschutzübung auf der Walking Street durch

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat am 16. Januar eine umfangreiche Notfallübung durchgeführt, bei der ein Brand auf der Walking Street simuliert wurde. Ziel der Übung war es, die Einsatzbereitschaft zu stärken, Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und das Vertrauen von Anwohnern, Geschäftsbetreibern und Touristen weiter zu festigen.

Geleitet wurde die Übung vom stellvertretenden Bürgermeister Krisana Boonsawat, begleitet von Stadträten, Provinzvertretern sowie Einsatzkräften zahlreicher Behörden. Beteiligt waren unter anderem die Pattaya-Polizei, die Touristenpolizei, die Sawang-Boriboon-Rettungseinheit, medizinische Teams des Pattaya City Hospital, Zivilschutz-Freiwillige, Gemeindevertreter sowie Betreiber von Lokalen auf der Walking Street.







Das Szenario ging von einem Brand in einem Lokal auf der Walking Street aus, bei dem sechs Personen im Inneren eingeschlossen waren und den Haupteingang nicht nutzen konnten. Die Einsatzkräfte mussten flexibel reagieren und eine koordinierte Rettungsaktion von der Seeseite aus einleiten, während gleichzeitig Feuerwehrfahrzeuge an Land eingesetzt wurden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Übung folgte realen Notfallprotokollen und umfasste die Alarmierung, Evakuierung von Touristen und Anwohnern, die Einrichtung eines gemeinsamen Lagezentrums, die Absicherung des Gebiets, Brandbekämpfung sowie die medizinische Versorgung.

Nach Angaben der Behörden wurde die Übung möglichst realitätsnah durchgeführt und mit einer umfassenden Nachbesprechung abgeschlossen, um Schwachstellen zu identifizieren und künftige Maßnahmen zur Katastrophenprävention und Einsatzkoordination in Pattaya zu verbessern.



Vizebürgermeister Krisana betonte, dass die Stadt der Sicherheit in stark frequentierten Touristengebieten höchste Priorität einräume, insbesondere auf der Walking Street. Regelmäßige Brand- und Evakuierungsübungen stellten sicher, dass Betriebe und Mitarbeiter im Ernstfall schnell und effektiv reagieren könnten und mögliche Schäden minimiert würden.

Pattaya City plant, ähnliche Notfallübungen künftig auch in weiteren wichtigen Touristenzonen durchzuführen. Dies sei Teil der kontinuierlichen Bemühungen, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen und Pattayas Ruf als sicheres internationales Reiseziel zu stärken.







































