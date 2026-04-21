Pattaya erlebt kurze Nachmittagsregenfälle vor Rückkehr der intensiven Hitze

PATTAYA, Thailand – Bewohner und Touristen in Pattaya erlebten am 20. April gegen 14 Uhr einen kurzen Nachmittagsregen, der eine vorübergehende Abkühlung der intensiven Hitze brachte, bevor später am Tag erneut heiße und schwüle Bedingungen zurückkehrten.

Der kurze Regen dauerte nur wenige Minuten, wobei in verschiedenen Teilen der Stadt, darunter Strandbereiche und Hauptstraßen, vereinzelte Schauer beobachtet wurden. Der Himmel blieb nach dem Regen zunächst bewölkt, doch die Sonne setzte sich allmählich wieder durch und ließ die Temperaturen erneut ansteigen, wodurch die für die Songkran-Zeit typische, drückende Hitze zurückkehrte.







Trotz der kurzen Abkühlung setzten Einheimische und Touristen ihre Aktivitäten fort; Badegäste kehrten nach dem Ende der Schauer wieder an die Strände zurück. Dieses Wechselspiel aus plötzlichem Regen und starker Sonne ist typisch für die instabile Wetterlage während der heißen Jahreszeit in Thailand.

Meteorologische Beobachtungen zeigten, dass sich über dem Golf von Thailand rasch lokale Wolkenformationen bildeten, die sich landeinwärts bewegten und kurzzeitig Regen auslösten, bevor sie sich gegen Nachmittag wieder auflösten.

















































