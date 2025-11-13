Pattaya entwickelt Langzeitpflege für Senioren zur Modellstadt für qualitatives Altern

PATTAYA, Thailand – Vizebürgermeister Wuthisak Rermkijakarn leitete das erste Treffen des Unterausschusses zur Unterstützung von Langzeitpflegediensten für pflegebedürftige Senioren und andere Abhängige in Pattaya (1/2569) im Sitzungsraum 242 des Rathauses Pattaya. Dr. Phithaya Pirom-on, Assistenzsekretär des Bürgermeisters, nahm zusammen mit den Ausschussmitgliedern an der Sitzung teil.



Diskutiert wurden operative Strategien, Budgetzuweisungen für das Haushaltsjahr 2568–2569 (2025–2026) sowie Leistungsberichte des vergangenen Jahres. Im Mittelpunkt standen Maßnahmen zur Verbesserung der Langzeitpflege für pflegebedürftige Senioren in Pattaya, mit besonderem Fokus auf die Koordination zwischen Regierungsbehörden, Fachkräften im Gesundheitswesen und Vertretern der Gemeinschaft.







Ziel der Stadt Pattaya ist es, die Lebensqualität älterer Einwohner zu erhöhen, sodass sie sicher, würdevoll und glücklich in ihrer Gemeinschaft leben können. Die Stadt strebt an, eine „Modellstadt für nachhaltige Seniorenpflege“ zu werden.



































