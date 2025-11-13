20-Jährige auf Pattaya Beach von ehemaliger Madame angegriffen enthüllt Jahre erzwungene Prostitution

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in Pattaya erhielt eine Anzeige von einer 20-jährigen Frau, nur als Ms. A identifiziert, die laut Angaben von einer mittelalten Frau – ihrer ehemaligen Madame – und deren Ehemann auf Pattaya Beach angegriffen wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 2:40 Uhr am 11. November. Ms. A übergab den Beamten Videoaufnahmen, die zeigten, wie die Frau ihr an den Haaren zog und wiederholt schlug, wodurch sie verletzt wurde.



Ms. A offenbarte, dass sie zuvor von derselben Frau zur Sexarbeit gezwungen worden sei. Die Madame hatte junge Frauen angeworben, um Touristen entlang des Strandes zu bedienen. Über Jahre hinweg musste Ms. A Drohungen und körperliche Misshandlungen ertragen, bevor sie vor etwa einem Jahr fliehen konnte. Aus Angst vor Rache und Sorge um ihr kleines Kind hatte sie die Taten damals nicht angezeigt.







Der jüngste Angriff erfolgte, nachdem die Madame behauptete, Ms. A schulde ihr eine „Zahlung mit ihrem Körper“, was die Opferin entschieden zurückwies und betonte, dass sie stets ausgebeutet worden sei. Ms. A machte klar: „Wir werden uns nur noch vor Gericht treffen.“

Die Polizei von Pattaya hat ein Verfahren eingeleitet und prüft die Videoaufnahmen. Die Behörden planen, Vorladungen an die Verdächtigen zu versenden, um die rechtlichen Schritte einzuleiten.



































