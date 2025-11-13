Anhänger rutscht auf nasser Pattaya-Straße Führerhaus stürzt in Mittelstreifen zwei verletzt

PATTAYA, Thailand – Das Sawang Boriboon Rettungszentrum erhielt am 10. November um 14:00 Uhr einen Notruf über einen 18-Rad-Anhänger, der die Kontrolle verlor und in den Mittelstreifen geriet, wodurch zwei Personen verletzt und in der Fahrerkabine eingeschlossen wurden.



Der Unfall ereignete sich auf der Route 36 vor der Bira-Rennstrecke in Pattaya. Vor Ort fanden Rettungskräfte einen blauen HINO Victor 500 Anhänger vor, dessen Führerhaus in den Mittelstreifen eingeknickt war, während der Anhänger umgestürzt die Fahrbahn blockierte.

Die Rettungsteams setzten hydraulische Schneidwerkzeuge ein, um die beiden eingeschlossenen Personen zu befreien. Der Fahrer, 29-jährige Phattharaphon Jui, erlitt Schmerzen im Arm und mehrere Schürfwunden, während seine Frau, 27-jährige Piriya Jenchadkarn, Nackenschmerzen und mehrere Kratzer davontrug. Beide erhielten zunächst vor Ort Erste Hilfe, bevor sie in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht wurden.







Ersten Ermittlungen zufolge war der Anhänger auf dem Weg nach Pattaya, als Regen die Straße rutschig machte. Ein plötzliches Bremsmanöver führte dazu, dass der Anhänger ausschwang und das Führerhaus in den Mittelstreifen drückte. Glücklicherweise waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt.

Die Polizei Nongprue inspizierte die Unfallstelle, dokumentierte die Beweise und untersucht weiterhin die genauen Ursachen des Unfalls.



































