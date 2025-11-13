Pattaya empfängt Delegation des Haushaltsamts zur Planung der Ausgaben 2027 für Stadtentwicklung

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet begrüßte Frau Nattawadee Mathong, Direktorin für Sicherheitsbudgetplanung 1 im Office of the Budget, sowie ihr Team zu einem Vor-Ort-Besuch und Briefing über Projekte, die aus Mehrjahresbudgets finanziert wurden, sowie bereits abgeschlossene Initiativen. Ziel des Besuchs war es, dem Haushaltsamt umfassende Informationen für die Ausgabenplanung Pattayas für das Haushaltsjahr 2570 (2027) bereitzustellen und damit eine effektive Stadtentwicklung zu unterstützen.



Begleitet wurde der Bürgermeister von Vizebürgermeister Manot Nongyai, Beratern, Assistenzsekretären und Leitern der zuständigen städtischen Abteilungen. Die Delegation nahm im Sitzungsraum 131 des Rathauses Pattaya an Präsentationen zu einer Vielzahl von Projekten teil, darunter Verkehrssteuerungsmaßnahmen (CCR), der Central Pattaya Traffic Tunnel, Smart Classrooms an der Pattaya City School 7, das Eastern Sports Complex, das Youth Sports Center, Tourist-Piers in Pattaya sowie Abfallmanagement und Abwasserbehandlung auf Koh Larn.







Während des Besuchs vom 12. bis 14. November erhielten die Gäste Briefings zu Projektfortschritten, Herausforderungen und operativen Erkenntnissen. Ihre Beobachtungen und Empfehlungen fließen in die Haushaltsvorschläge für FY 2570 ein, die im Rahmen des strategischen Plans zur Förderung dezentraler kommunaler Verwaltung eine effiziente Ressourcenverteilung und die weitere Entwicklung Pattayas sicherstellen sollen.



































