Pattaya-Bewohner beklagen leere Tankstelle – keine Hamsterkäufe festgestellt

PATTAYA, Thailand – Nachdem eine PTT-Tankstelle im Gebiet Huai Yai südlich von Pattaya am 16. März vorübergehend schließen musste, haben sich Anwohner über die Situation beschwert. Die lokalen Behörden reagierten umgehend und leiteten eine Untersuchung ein.

Am Montag besuchten Vertreter des Bezirks Banglamung gemeinsam mit Mitarbeitern der Gemeinde Huai Yai und zuständigen Inspektoren die Tankstelle, um die Lage zu überprüfen und die Sorgen der Bevölkerung aufzuklären.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Schließung auf eine vorübergehend reduzierte Kraftstoffzuteilung sowie eine gleichzeitig stark gestiegene Nachfrage zurückzuführen. Zusätzlich erschwerte ein Mangel an Tanklastwagen den Transport von Treibstoff vom Depot zur Station. In der Folge gingen die Vorräte aus, sodass der Betrieb zeitweise eingestellt werden musste.

Der Betreiber bestätigte, dass bereits Maßnahmen ergriffen wurden, um die Kraftstofflieferungen zu erhöhen und die Versorgung zu stabilisieren. Die Gemeinde Huai Yai wies die Tankstelle zudem an, Kunden fair zu bedienen und untersagte ausdrücklich jegliche Form von Hamsterkäufen oder Zurückhaltung von Treibstoff. Die Behörden sammeln weiterhin Hinweise aus der Bevölkerung, um die Situation genau zu beobachten und künftige Engpässe zu verhindern.



































