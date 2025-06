Mitternachtsbrand in Pattaya: E-Bike-Akku explodiert – französischer Bewohner entkommt Flammen nur knapp

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – In den frühen Morgenstunden des 7. Juni kam es zu einem Brand in einer Wohnanlage in der Soi Thappraya 15. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizeibeamte der Polizeistation Pattaya-Stadt rückten sofort aus, nachdem der Notruf um 3:36 Uhr eingegangen war.

Das Feuer brach in Gebäude B der Wohnanlage aus und verursachte dichte Rauchschwaden, die sich rasch im Gebäude ausbreiteten. Die Flammen gingen von einer Wohnung im zweiten Stock aus, was bei den Bewohnern Panik auslöste. Viele flohen überstürzt ins Freie. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle bringen, jedoch blieb das Gebäude stark verraucht.







Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand durch eine Explosion eines E-Bike-Akkus ausgelöst, der nahe dem Balkon aufgeladen wurde. Besorgniserregend ist, dass der interne Feueralarm des Gebäudes erst auslöste, als die Einsatzkräfte den Brand bereits größtenteils eingedämmt hatten.

Der Wohnungsbesitzer, der 57-jährige Franzose Herr Dandrieu Thierry, berichtete gemeinsam mit seiner thailändischen Ehefrau von den dramatischen Momenten. Das Paar wurde im Schlaf von einem lauten Knall geweckt. Thierry versuchte zunächst, den Brand mit einem feuchten Handtuch zu löschen, doch eine zweite Explosion breitete die Flammen schnell aus. Daraufhin alarmierte er den Sicherheitsdienst des Gebäudes und rief um Hilfe.



Polizeileutnant Sakayapap Chaidet leitete die ersten Ermittlungen vor Ort. Die Polizei geht derzeit von einem Kurzschluss im Akku als Brandursache aus. Die betroffene Wohnung wurde schwer beschädigt. Ein Team der forensischen Polizei der Region 2 wird zur weiteren Untersuchung hinzugezogen.

Der Vorfall hat unter den Bewohnern Besorgnis ausgelöst – insbesondere wegen der verspäteten Reaktion der Brandmeldeanlage. Viele fordern nun strengere Sicherheitsmaßnahmen, da E-Fahrzeuge in Thailand zunehmend verbreitet sind.