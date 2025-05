‘Love Change the World’ – Wohltätigkeitskonzert in Pattaya feiert 100 Jahre thailändisch-russische Diplomatie mit Tanz und Mitgefühl

PATTAYA, Thailand – Mit anrührenden Tanzdarbietungen, herzlichem Miteinander und einer klaren Botschaft der Nächstenliebe fand im Central Marina in Nord-Pattaya das Wohltätigkeitskonzert „Love Change the World“ statt. Organisiert von der russischen Gemeinschaft in Thailand, dem Einkaufszentrum Central Marina, der Rosinka Ballettschule und der Super Kids Dance School, verwandelte sich die Bühne in ein Symbol für Hoffnung, kulturellen Austausch und humanitäre Solidarität.







Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen Thailand und Russland wurde die Veranstaltung als Zeichen einer „Diplomatie für das Volk“ gefeiert – ein Brückenschlag zwischen Nationen, getragen von Menschlichkeit und Empathie. Der Erlös der Veranstaltung kommt Kindern zugute, die im Anti-Trafficking and Child Abuse Center (ATCC), auch bekannt als Baan Kru Ja, betreut werden.

Phalisorn Noja, Direktor des ATCC, nahm persönlich an der Veranstaltung teil, um sich bei den Organisatoren zu bedanken und die Spenden entgegenzunehmen. Zahlreiche lokale Würdenträger, Geschäftsleute, Touristen sowie thailändische und internationale Gemeindemitglieder wohnten dem bewegenden Abend bei.



Im Mittelpunkt stand nicht nur die Feier kultureller Vielfalt durch Tanz – von klassischem Ballett bis hin zu modernen Darbietungen – sondern auch das Bewusstsein für das Schicksal schutzbedürftiger Kinder, die von Ausbeutung betroffen sind. Kinder und Jugendliche aus Thailand und Russland teilten sich die Bühne und vermittelten mit ihren Darbietungen eine kraftvolle Botschaft von Hoffnung, Zusammenhalt und Mitgefühl.

„Durch die universelle Sprache des Tanzes wollen wir Herzen berühren und die Welt mit Liebe verändern“, lautete das Motto des Abends. Und es war spürbar: In jedem Applaus, in jedem Lächeln und in jedem gespendeten Baht lebte der Geist echter Völkerfreundschaft und Solidarität.