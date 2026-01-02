Kühle Luft zieht südwärts – mildere, aber frische Morgen in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt meldet weiterhin kühle bis kalte Witterungsbedingungen in den oberen Landesteilen, begleitet von morgendlichem Nebel in mehreren Regionen. Pattaya und der Osten des Landes erleben derweil kühlere Morgenstunden bei überwiegend trockenem Wetter.

Nach der aktuellen Wettervorhersage steht das obere Thailand weiterhin unter dem Einfluss eines Hochdrucksystems sowie nordwestlicher Höhenwinde. Diese Wetterlage sorgt im Norden und Nordosten für kühle bis kalte Temperaturen. Auch die Zentralebene einschließlich Bangkok sowie der Osten – mit Pattaya und Chonburi – und der obere Süden verzeichnen am Morgen niedrigere Temperaturen.







Die Behörden warnten vor Nebel, in einigen Gebieten des Nordens und der Zentralregion auch vor dichtem Nebel, der die Sicht beeinträchtigen kann. Verkehrsteilnehmer wurden zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Zudem erhöht das trockene Wetter die Brandgefahr. Die Bevölkerung wird angehalten, in der kühleren Witterung besonders auf ihre Gesundheit zu achten.

In Pattaya und den umliegenden östlichen Provinzen bleiben die Wetterbedingungen stabil, mit kühlen Morgenstunden und kaum Niederschlägen. Allerdings bereitet die Luftqualität weiterhin Sorgen. In weiten Teilen des oberen Landes wird die Ansammlung von Staub und Dunst aufgrund geringer Luftzirkulation als mäßig bis relativ hoch eingestuft.



Im Süden hat der abgeschwächte Nordostmonsun zu nur geringen Niederschlägen geführt, insbesondere im unteren Süden. Vereinzelte Gewitter sind weiterhin möglich. Im unteren Golf von Thailand werden Wellenhöhen von ein bis zwei Metern erwartet, in Gewittergebieten auch bis zu rund zwei Meter. Seeleute im Golf von Thailand und in der Andamanensee wurden angewiesen, vorsichtig zu navigieren und sturmgefährdete Gebiete zu meiden.

Mit Blick auf die kommenden Tage teilte das Meteorologische Amt mit, dass zwischen dem 2. und 6. Januar eine neue, mäßig starke bis starke Kaltluftmasse aus China in das obere Thailand einströmen wird. Diese dürfte stärkere Winde und einen weiteren Temperaturrückgang mit sich bringen. Für den Norden und Nordosten werden kalte bis sehr kalte Bedingungen erwartet.

Pattaya, Bangkok, die Ostregion sowie der obere Süden werden in diesem Zeitraum weiterhin kühlere Morgenstunden erleben.



































